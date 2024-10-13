Девушка Литвина: «Представитель СКА сломал нос нашему человеку, второй ударил исподтишка, но все внимание к моему мужчине. Желтые СМИ преподносят все не так, как есть на самом деле»
«Вонючие желтые СМИ-паблики всегда любят преподносить все не так, как есть на самом деле. Наверное, стоит начать с того, что представитель другой команды в крысу ломает нос нашему человеку, второй исподтишка бьет по голове (это все зафиксировано на видео), но эти два недомужика по каким-то причинам свободно убегают с матча, а Миша даже и не собирался никуда уходить.
Все внимание, конечно же, к моему мужчине, и недостоверная инфа, донесенная до вас. Миша и Василий Михайлович [Баста] – взрослые люди и сами урегулировали их недопонимания. Больше никаких комментариев я давать не буду, все узнаете от первого лица, обняла! «Литы», с победой.
Буду держать вас в курсе, как Мишку отпустят. Привезла ему вареников и куртку теплую», – написала Вейгель.
Во время матча команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА скандировала: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».
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