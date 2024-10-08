Президент Медиалиги о матче со сборной России: «Вероятность – больше 50%. Мы в районе сближения, чтобы определиться с датой и форматом»
– Матч сборной России и сборной Медиалиги возможен?
– Я бы хотел, чтобы против сборной России играла сборная России по медиафутболу. Медиафутбол – это уже отдельный вид спорта, относиться к нему можно уже в таком формате. Говоря о матче со сборной, хочется собрать максимально жирный состав по именам, по интересу аудитории. Пока идет сезон и есть международные паузы – самое время сыграть. Мы до сих пор в стадии переговоров – конкретного «да» или «нет» мы не получили. Скорее, мы в районе сближения, чтобы скорее определиться и с датой, и с форматом.
– Вероятность такого матча?
– Меньше 50% я точно не дам, поэтому – больше 50%.
– Люди из РФС идут на контакт?
– Когда мы говорим «люди из РФС», очень размыто говорим об определенных людях. Решение по данному матчу принимает гораздо меньше людей из РФС, у которых мы и можем поинтересоваться на их предмет интереса. Непосредственно руководство понимает, что плюсов больше, чем минусов. Когда тренер национальной команды говорит, что допускает возможность такого матча, наверное, это говорит и про руководителей РФС – они тоже допускают вероятность такого матча. Это уже больше, чем 50%.
– Когда все решится?
– Может, уже в октябре получим, очень надеюсь, положительный ответ – взять в разработку проведение такого матча, – сказал глава Winline МФЛ Николай Осипов.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
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