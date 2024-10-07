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Павлюченко о сборной: «Не вижу смысла собираться без игры. Лучше созвониться, поговорить друг с другом – и все»

Роман Павлюченко прокомментировал отсутствие матчей у сборной России в октябре.

Учебно-тренировочный сбор команды Валерия Карпина начнется сегодня и продлится до 15 октября. У сборной не назначены контрольные матчи на этом сборе.

«Я не вижу смысла просто тренироваться. Видел, что там хотят сыграть со сборной Медиалиги. Не знаю, насколько это нужно. Конечно, я за то, чтобы ребята собирались и сборная жила.

Плохо, что соперники отказались играть. Хочется сыграть даже с командой Пакистана, чтобы сборная жила и мы могли посмотреть на нее по телевизору.

А так собирать команду ради тренировок не вижу смысла. Есть руководство и главный тренер сборной, которые лучше знают, как сделать. Кому-то долго лететь, чтобы просто тренироваться. Зачем это надо? Лучше пусть в клубах тренируются.

Если бы была контрольная игра, то другое дело. Вообще не вижу смысла так собираться. Лучше по фейстайму (приложение для аудио и видеозвонков – Спортс’‘) со всеми созвониться, поговорить друг с другом – и все, – сказал бывший форвард сборной России Роман Павлюченко.

Россия все-таки проведет сбор – пока без соперников. Вместо матчей – открытая тренировка

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Павлюченко
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoсборная Пакистана
logoСоветский спорт
Сборная Медиалиги
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