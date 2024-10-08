Кузнецов о матче сборных России и Медиалиги: «Не хотят играть – не надо. Мы собираем большую аудиторию, люди приходят и получают удовольствие»
«РФС неинтересно играть со сборной Медиалиги. Они считают, что мы низкого уровня. Это их мнение. Мы найдем, с кем сыграть. Во всяком случае, мы собираем большую аудиторию, люди приходят и получают удовольствие от медиафутбола.
Поэтому зачем заставлять? Не хотят играть – не надо. Если пройтись по всем командам Медиалиги, то можно составить сумасшедшую сборную. У нас ребята, которые уже поиграли [на высоком уровне], а у них игроки действующие.
Нам нужно было бы проводить очень доскональный тренировочный процесс, серьезно готовиться. Но мы сейчас не можем себе такого позволить в соревновательный период.
Футбол – такая штука, где все возможно. Все говорили, что «Краснодар» легко обыграет ФК «10», говорили, что ЦСКА обыграет 2Drots. Но мы оказываем сопротивление, у нас мотивация чуть выше, поэтому все возможно», – отметил главный тренер 2Drots.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
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