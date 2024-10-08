«Что дадут России матчи с бурундуками и ненастоящими пакистанцами? Играть с ними – ок, а с Медиалигой – ни за что. Абсурд». Чепурин о соперниках сборной

Павел Чепурин не понимает, почему сборная России не хочет сыграть с командой МФЛ.

«Это просто абсурд. Играть с Бурунди и неофициальной сборной Пакистана – ок. Играть со сборной Медиалиги – ни за что.

Как я понимаю, товарки с Вьетнамом, Таиландом и другими азиатскими бедняками хотя бы дают очки в рейтинг ФИФА. Матч со сборной Медиалиги ничего, кроме зрительского интереса, сборной России не даст. А что дадут матчи с бурундуками и ненастоящими пакистанцами?

Пока все выглядит как «бред сумасшедшего» (с)», – написал футбольный комментатор и вратарь «Эгриси ».

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱