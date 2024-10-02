«Карпин готов – это уже половина успеха. Осталось убедить РФС. На мнение Лунева опираться глупо». Осипов о матче сборных России и Медиалиги
– Матча против сборной России не будет?
– Почему?
– «Амкал» проиграл «Алании».
– Никто не принял мой спор. Но мы стараемся сделать все, чтобы организовать этот матч как можно скорее. Хочется верить в чудеса – а в лиге они происходят.
– Хочется провести этот матч даже после всех негативных высказываний?
– То, что говорил Лунев... Какое отношение он имеет к национальной сборной России и особенно к ее руководству? Лунев в своем интервью назвал руководство российского футбола глупыми людьми. Мне кажется, глупо опираться на мнение человека, который считает, что его отчасти работодатели – глупые люди.
Карпин готов – это уже половина успеха, мне кажется. Осталось убедить или правильным образом объяснить необходимость этой истории руководству РФС, что история может получиться интересной – в первую очередь для зрителя.
Чтобы фактура была убедительна, перспектива интересной, а мероприятие резонансным – надо подготовиться. Мы со своей стороны эту подготовку ведем – в ближайшее время должны закончить. Надеемся встретиться с руководством РФС и показать наши наработки, чтобы этот матч состоялся, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий