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«Карпин готов – это уже половина успеха. Осталось убедить РФС. На мнение Лунева опираться глупо». Осипов о матче сборных России и Медиалиги

Президент Winline Медиалиги считает, что матч против сборной России состоится.

– Матча против сборной России не будет?

– Почему?

– «Амкал» проиграл «Алании».

– Никто не принял мой спор. Но мы стараемся сделать все, чтобы организовать этот матч как можно скорее. Хочется верить в чудеса – а в лиге они происходят.

– Хочется провести этот матч даже после всех негативных высказываний?

– То, что говорил Лунев... Какое отношение он имеет к национальной сборной России и особенно к ее руководству? Лунев в своем интервью назвал руководство российского футбола глупыми людьми. Мне кажется, глупо опираться на мнение человека, который считает, что его отчасти работодатели – глупые люди.

Карпин готов – это уже половина успеха, мне кажется. Осталось убедить или правильным образом объяснить необходимость этой истории руководству РФС, что история может получиться интересной – в первую очередь для зрителя.

Чтобы фактура была убедительна, перспектива интересной, а мероприятие резонансным – надо подготовиться. Мы со своей стороны эту подготовку ведем – в ближайшее время должны закончить. Надеемся встретиться с руководством РФС и показать наши наработки, чтобы этот матч состоялся, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoВалерий Карпин
logoАндрей Лунев
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
Сборная Медиалиги
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