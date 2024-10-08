Глушаков об уровне сборной Медиалиги: «Конкуренцию сборной России она не составит, не перебарщивайте»

Денис Глушаков не считает сборную Медиалиги достойным соперником сборной России.

– Сборная Медиалиги могла бы составить конкуренцию сборной России?

– Не составила бы, объективно, не перебарщивайте. Я уважаю Медиалигу и люблю футбол, но не перебарщивайте.

– Этот матч мог бы быть интересен?

– Для молодого поколения и подрастающих футболистов – да. Но не для профессиональных игроков сборной России, – сказал бывший хавбек «Спартака», выступающий сейчас за СКА.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱