Глушаков об уровне сборной Медиалиги: «Конкуренцию сборной России она не составит, не перебарщивайте»
Денис Глушаков не считает сборную Медиалиги достойным соперником сборной России.
– Сборная Медиалиги могла бы составить конкуренцию сборной России?
– Не составила бы, объективно, не перебарщивайте. Я уважаю Медиалигу и люблю футбол, но не перебарщивайте.
– Этот матч мог бы быть интересен?
– Для молодого поколения и подрастающих футболистов – да. Но не для профессиональных игроков сборной России, – сказал бывший хавбек «Спартака», выступающий сейчас за СКА.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал «Шугар»
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