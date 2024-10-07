Форвард ЦСКА Мусаев: «Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой»

Тамерлан Мусаев высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

«Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой . С кем играть – решаю не я, мое дело приехать туда, куда меня позвали, и все. Тренерский штаб решит, что делать, будем тренироваться», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Учебно-тренировочный сбор российской команды стартует 7 октября. На него вызваны 28 футболистов, 27 из которых выступают за клубы РПЛ. Сборная России должна была сыграть со сборной Пакистана, однако позднее стало известно, что в октябре матч не состоится .

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