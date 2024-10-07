8

Форвард ЦСКА Мусаев: «Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой»

Тамерлан Мусаев высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

«Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой. С кем играть – решаю не я, мое дело приехать туда, куда меня позвали, и все. Тренерский штаб решит, что делать, будем тренироваться», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Учебно-тренировочный сбор российской команды стартует 7 октября. На него вызваны 28 футболистов, 27 из которых выступают за клубы РПЛ. Сборная России должна была сыграть со сборной Пакистана, однако позднее стало известно, что в октябре матч не состоится.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoТамерлан Мусаев
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Батраков, Головин, Тюкавин, Пиняев, Мусаев – в окончательном составе сборной России на октябрьский сбор
355 октября, 16:41
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
63 октября, 15:58
Аршавин против матча сборной России с командой Медиалиги: «Это несерьезно. Лучше пусть поедут в Сибирь или во Владивосток»
473 октября, 12:31
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Круговой о матче сборной России с командой из Медиалиги: «Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы. Почему нет?»
626 сентября, 10:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Амкал» сыграет против «Броуков», 2Drots в пятый раз с Fight Nights. Расписание 7-го тура Кубка Медиалиги
44 минуты назад
🧤 Разыгрываем вратарские перчатки, как у Сафонова – Spire Air Knit MS
сегодня, 12:00Конкурс
«Хочется больше атакующего футбола. Безбашенного, на встречных курсах». Кортава об идее начинать матчи Медиалиги с 0:1 или 1:0
сегодня, 11:22
«Тандем» платил Блатову зарплату во время болезни: «В конце сентября я начал тренировки с командой. Возможно, даже сыграю в этом сезоне»
сегодня, 10:03
«СиндЕкат» нанес первое поражение «Роме», «Народная» переиграла «Тандем». Результаты 6-го тура Кубка Надежды
вчера, 19:08
«Народная Команда» одержала волевую победу над «Тандемом» в 6-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
вчера, 18:56
«Не согласен, что мы едем на багаже Гатагова. Панов дал жесткий буст, с ним все поменялось». Левшук об уверенной игре «Амкала»
вчера, 16:52
«Амкал» разгромил DMedia в Красногорске, 2Drots обыграли Fight Nights. Результаты 6-го тура Кубка Медиалиги
1вчера, 16:00
Rocket Team взяли реванш у Lotus в 6-м туре Кубка Медиалиги
вчера, 15:51
«Знаю, что могу играть лучше. Это не мой предел». Ефремов о своей форме
вчера, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07
«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
63 октября, 15:58
Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»
42 октября, 19:27
Агент Рыбуса о переходе в Медиалигу: «Были предложения из РПЛ, но Мачей отказал этим командам. С клубами из Азии не сошлись по финансам»
41 октября, 20:08
Рыбус о прозвище в Медиалиге: «Рыба, акула. Но на футболке будет фамилия, я еще не медийный»
51 октября, 19:47
«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили
226 сентября, 20:42
«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
126 сентября, 20:29