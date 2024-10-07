Форвард ЦСКА Мусаев: «Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой»
Тамерлан Мусаев высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.
«Я бы лучше сыграл с каким-нибудь клубом, чем с Медиалигой. С кем играть – решаю не я, мое дело приехать туда, куда меня позвали, и все. Тренерский штаб решит, что делать, будем тренироваться», – сказал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Учебно-тренировочный сбор российской команды стартует 7 октября. На него вызваны 28 футболистов, 27 из которых выступают за клубы РПЛ. Сборная России должна была сыграть со сборной Пакистана, однако позднее стало известно, что в октябре матч не состоится.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Спорт-Экспресс»
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