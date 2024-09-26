Круговой о матче сборной России с командой из Медиалиги: «Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы. Почему нет?»

Данил Круговой высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

«Товарищеский матч против Вьетнама? Думаю, что руководство сборной кого смогло найти в соперники, того и нашли. Так что все вопросы к ним. Сыграл бы за сборную против команд из Медиалиги ? Почему бы и нет? Если бы сказали сыграть, конечно, сыграл бы», – сказал защитник ЦСКА и сборной России.