«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги
Юрию Горшкову не нравится идея матча сборной России против сборной Winline МФЛ.
«Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими.
Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. У них все-таки свое пространство.
Тем более если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная – в своей», – заявил защитник «Зенита» и сборной России.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Чемпионат»
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