«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги

Юрию Горшкову не нравится идея матча сборной России против сборной Winline МФЛ.

«Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими.

Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги . У них все-таки свое пространство.

Тем более если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная – в своей», – заявил защитник «Зенита » и сборной России.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱