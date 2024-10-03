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«Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. Это большой риск травмы». Горшков о матче против сборной Медиалиги

Юрию Горшкову не нравится идея матча сборной России против сборной Winline МФЛ.

«Я бы поехал, даже если бы не было соперника. Готов играть с любой командой, даже если бы игра была между своими.

Не очень нравится идея матча со сборной Медиалиги. У них все-таки свое пространство.

Тем более если это игра, то это большой риск травмы. Будет лучше, если они будут заниматься в своей сфере, а сборная – в своей», – заявил защитник «Зенита» и сборной России.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Чемпионат»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoЮрий Горшков
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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