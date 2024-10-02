Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»

Хавбек «Амкала» Дмитрий Ефремов считает хорошей идеей матч сборных России и МФЛ.

«Нам это было бы интересно. Я видел высказывание Лунева, который считает, что это будет полный бред. Но он смотрит со своей колокольни. Это будет отличной афишей, придет много людей.

Сборная Медиалиги , возможно, окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Если пройтись по командам Winline Медиалиги, то тут игроки, поигравшие на высоком уровне. Мастерство никуда не уходит.

Я думаю, для болельщиков это было бы интересно. Но это уже решать не мне, люди сверху лучше знают, что для сборной России будет лучше», – сказал экс-хавбек ЦСКА и игрок «Амкала ».

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