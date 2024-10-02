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Дмитрий Ефремов: «Сборная Медиалиги окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Но люди сверху лучше знают, что нужно сборной России»

Хавбек «Амкала» Дмитрий Ефремов считает хорошей идеей матч сборных России и МФЛ.

«Нам это было бы интересно. Я видел высказывание Лунева, который считает, что это будет полный бред. Но он смотрит со своей колокольни. Это будет отличной афишей, придет много людей.

Сборная Медиалиги, возможно, окажет сопротивление не хуже, чем сборная Вьетнама. Если пройтись по командам Winline Медиалиги, то тут игроки, поигравшие на высоком уровне. Мастерство никуда не уходит.

Я думаю, для болельщиков это было бы интересно. Но это уже решать не мне, люди сверху лучше знают, что для сборной России будет лучше», – сказал экс-хавбек ЦСКА и игрок «Амкала». 

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
logoДмитрий Ефремов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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