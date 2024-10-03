Аршавин против матча сборной России с командой Медиалиги: «Это несерьезно. Лучше пусть поедут в Сибирь или во Владивосток»

Андрей Аршавин высказался о матче сборной России против команды из Медиалиги.

«Я против матча сборной России со сборной Медиалиги . Пусть лучше сборная сыграет со сборной какого-нибудь региона, поедут в Сибирь или во Владивосток.

Матч со сборной Медиалиги вызвал бы интерес? У кого? У ваших подписчиков? Это слишком несерьезно. Это разве развитие футбола? Люди придут на стадион?

Люди придут на сборную, если она сыграет и с «Лучом» Владивосток. Я точно не за», – заявил экс-капитан сборной России.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱