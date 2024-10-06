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Федерация футбола Пакистана: «Проведение матча с Россией в октябре невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС»

В федерации футбола Пакистана рассказали, почему не смогут сыграть с Россией в октябре.

«Получили приглашение‑запрос от РФС 23 сентября, чтобы сыграть матч в октябрьское окно. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор команды в полном составе, официальных лиц и логистику, PFF предложила назначить матч на ноябрьское окно ФИФА и направила эту просьбу в РФС. Поскольку многие игроки находятся за границей, PFF нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку.

В октябре проведение данного матча невозможно из‑за нехватки времени. Что касается ноября, то это зависит от РФС и его ответа», — сказал менеджер по связям с общественностью PFF Мухаммад Яшал.

Митрофанов о сборной в октябре: «Команда соберется в Новогорске. Мы разочарованы поведением Федерации Пакистана. Если матча не будет, то будут активности в рамках сбора»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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