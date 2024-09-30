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Депутат Свищев о матче сборных России и Медиалиги: «Он был бы очень интересным. Но по каким правилам играть будем?»

Дмитрий Свищев поддержал идею проведения матча между сборными России и Медиалиги.

«Я думаю, такие игры надо проводить регулярно. Медийные клубы сейчас очень популярны. Единственный вопрос, по каким правилам играть будем?

В Медиалиге же они немного отличаются. Но думаю, что договориться можно. Так что, да, товарищеский матч между сборной России и командой Медиалиги был бы очень интересным.

С удовольствием бы на такую встречу сходил», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с 🇫🇷 и 🇳🇱

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Политика
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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