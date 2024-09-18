Сибскана о сборной России по медиафутболу: «Будет мало ярких игроков, которые и на поле будут вести себя круто, и при этом для обычного зрителя будут отличаться от дефолтных футболистов из ФНЛ»
Белый: «Отпустит ли Нагорный и Азамат игроков ФК «10» в сборную Медиалиги? Думаю, они не понимают, зачем это нужно и что это даст клубу. Игрок поедет в сборную, получит травму как Алишер, который в итоге пропустил Фонбет Кубок России».
Маврин: «Это авантюра. Но в сборную ты приезжаешь с лучшими футболистами – я сильно кайфанул. Это было прикольно. Я бы, наверное, никогда в своей жизни не сыграл бы с игроками РПЛ в центре поля. Это люди, которые играли в сборной и с большими клубами».
Сибскана: «Мне кажется, здесь будет проблема для аудитории, даже для нашей – сборная не будет по-настоящему медийной. Будет мало ярких футбиков, которые и на поле будут вести себя круто и медийно, и при этом для обычного зрителя будут отличаться от дефолтных футболистов из ФНЛ.
Если посмотреть на сильных футболистов, которые сейчас делают разницу, в сумме будут выглядеть безлико».
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