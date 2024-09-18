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  • Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги. Он сказал Кортаве: «Я не против. Но представьте, что Дивеев, например, получит травму. Что потом ЦСКА скажет РФС?»
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Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги. Он сказал Кортаве: «Я не против. Но представьте, что Дивеев, например, получит травму. Что потом ЦСКА скажет РФС?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин готов сыграть со сборной МФЛ.

Недавно президент РФС Александр Дюков назвал матч сборной Winline Медиалиги против сборной России «неинтересным со спортивной точки зрения».

«Мне удалось поговорить с Валерием Карпиным. Он сказал, что Winline Медиалига – классный проект, который развивает футбол. Что касается матче сборной России и Медиалиги, он сказал: «Я не против. Но представьте, с чем мы столкнемся – например, Дивеев получит травму в матче со сборной МФЛ. Представляете, что потом ЦСКА скажет РФС?».

Существует проблема в отношениях между сборными и клубами – команды не желают отпускать игроков из-за риска получить травму или большой усталости. Хоть сейчас и нет серьезных соревнований, у клубов нет понимания, зачем отдавать своих игроков.

В футбольном сообществе к Медиалиге пока не серьезное отношение. Но мы разговариваем с большими тренерами и рассказываем им об играх по типу «Краснодар» – «10» или матче против сборной ФНЛ – они заводятся и им это нравится.

Карпин сказал, что готов сыграть, но нужно решить вопрос с клубами. У него есть план, как это сделать. Мы работаем над матчем со сборной России – для меня это большая цель. Если РФС скажет окей, то, я уверен, Карпин не будет против», – заявил технически директор Winline МФЛ.

Вчера президент Медиалиги Николай Осипов предложил РФС спор: сборная МФЛ сыграет с Россией, если «Амкал» победит «Аланию» в 4-м раунде Фонбет Кубка России. Матч пройдет 26 сентября. 

Что известно о сборной России по медиафутболу? Может сыграть с Голландией и Францией, среди потенциальных тренеров – Гатагов 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Богдана Дачника
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРФС
logoПервая лига
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoФК 10
Сборная Медиалиги
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