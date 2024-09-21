Генич поддержал идею матча сборных России и Медиалиги: «Если не пойдут те, кто ненавидит медиафутбол, придут те, кто любят – дети все заполнят»
«Это было бы шоу, очень много болельщиков. Даже если бы не пошли те, кто ненавидит медиафутбол, пришли бы те, кто его любит – дети бы все заполонили. Заполнили бы трибуны. С точки зрения развлечения, в какой-то паузе было бы прикольно. С огромным количеством конкурсов, фишек для болельщиков – это было бы замечательно. Но серьезно к этому относиться я бы точно не стал.
В умах тех, кто не любит Медиалигу, это – опуститься на самое дно. Сборная России сыграет со сборной Медиалиги. Вы что, с ума сошли! Играйте против второй сборной, против второго состава «Краснодара». РФС здесь больше за репутационный момент может переживать. А для Медиалиги это круто показать, что мы доросли до такого уровня», – заявил комментатор «Матч ТВ».
Что известно о сборной России по медиафутболу? Может сыграть с Голландией и Францией, среди потенциальных тренеров – Гатагов
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