«Это уже чересчур. Игра с Медиалигой никакой пользы не принесет». Булыкин о матче сборных России и МФЛ
– Согласны ли вы с Луневым, что матч между сборной России и Медиалигой – это бред?
– Это не тот уровень для сборной России, чтобы с Медиалигой играть. Я думаю, что у национальной команды есть официальные товарищеские матчи, которые она должна проводить. Это уже чересчур. Это то же самое, когда первый состав сборной играл со вторым, что никуда не годится. Игра с Медиалигой никакой пользы не принесет.
– Если бы вы сейчас играли за сборную России, интересно было бы сыграть против сборной медиалиги?
– Нет, конечно. Это совершенно другой уровень. Где Медиалига играет?
– Они проводят матчи между собой, но это привлекает большое количество болельщиков.
– Пусть играют. Это то же самое, как можно спросить, почему Медиалига не играет в Лиге чемпионов? Давайте заявим Медиалигу в Лигу чемпионов, тоже будет много болельщиков по всему миру. Но такого никогда не произойдет, – сказал экс-форвард сборной России.
Ранее технический директор Winline МФЛ Дмитрий Кортава рассказал, что Валерий Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги.
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