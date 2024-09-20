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«Это уже чересчур. Игра с Медиалигой никакой пользы не принесет». Булыкин о матче сборных России и МФЛ

Дмитрий Булыкин выступил против матча сборных России и Медиалиги.

– Согласны ли вы с Луневым, что матч между сборной России и Медиалигой – это бред?

– Это не тот уровень для сборной России, чтобы с Медиалигой играть. Я думаю, что у национальной команды есть официальные товарищеские матчи, которые она должна проводить. Это уже чересчур. Это то же самое, когда первый состав сборной играл со вторым, что никуда не годится. Игра с Медиалигой никакой пользы не принесет.

– Если бы вы сейчас играли за сборную России, интересно было бы сыграть против сборной медиалиги?

– Нет, конечно. Это совершенно другой уровень. Где Медиалига играет?

– Они проводят матчи между собой, но это привлекает большое количество болельщиков.

– Пусть играют. Это то же самое, как можно спросить, почему Медиалига не играет в Лиге чемпионов? Давайте заявим Медиалигу в Лигу чемпионов, тоже будет много болельщиков по всему миру. Но такого никогда не произойдет, – сказал экс-форвард сборной России.

Ранее технический директор Winline МФЛ Дмитрий Кортава рассказал, что Валерий Карпин готов сыграть против сборной Медиалиги.

Что известно о сборной России по медиафутболу? Может сыграть с Голландией и Францией, среди потенциальных тренеров – Гатагов

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт день за днем»
logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДинамо Москва
logoАндрей Лунев
logoWinline Медиалига
Сборная Медиалиги
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