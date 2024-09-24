Николай Осипов: «В Одинцове больше не будет матчей Медиалиги»

Николай Осипов сообщил, что в Одинцове больше не будет матчей Winline Медиалиги.

Богдан Тимошенко : «Будут еще матчи в Одинцове в этом сезоне?»

Николай Осипов : «Нет. Мы попрощались со стадионом в Одинцове вообще. Я думаю на матче «Броуков » с «Десяткой », где хозяева играли с лидером сезона, с одним из главных фаворитов Кубка Лиги, тем самым [«БроукБойз»] попрощались с домашней ареной».

«Броуки» победили ФК «10» (2:0) в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги.

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