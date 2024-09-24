Николай Осипов: «В Одинцове больше не будет матчей Медиалиги»
Николай Осипов сообщил, что в Одинцове больше не будет матчей Winline Медиалиги.
Богдан Тимошенко: «Будут еще матчи в Одинцове в этом сезоне?»
Николай Осипов: «Нет. Мы попрощались со стадионом в Одинцове вообще. Я думаю на матче «Броуков» с «Десяткой», где хозяева играли с лидером сезона, с одним из главных фаворитов Кубка Лиги, тем самым [«БроукБойз»] попрощались с домашней ареной».
«Броуки» победили ФК «10» (2:0) в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги.
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Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Any Given Monday
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