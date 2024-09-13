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  • Ари готов сыграть в Медиалиге: «Выбираю из трех команд: «Амкал», ФК «10» или «Броуки». Больше склоняюсь к финансовой стороне»
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Ари готов сыграть в Медиалиге: «Выбираю из трех команд: «Амкал», ФК «10» или «Броуки». Больше склоняюсь к финансовой стороне»

Экс-нападающий сборной России Ари рассматривает предложения из Медиалиги.

«Я пока выбираю, за кого буду играть. Есть три команды: «Броуки», «Амкал» и ФК «10». Я еще полностью не понимаю, какая команда является топом. Больше склоняюсь к финансовой стороне. Пока речь идет о моем единоразовом появлении.

Многое зависит от того, не будет ли против моего появления на поле противник той команды, в которую я могу перейти. Насколько я знаю, Lit Energy против, чтобы я сыграл за ФК «10».

От «Амкала» есть предложение, но пока не было звонка от президента», – заявил экс-форвард «Спартака» и «Краснодара».

Ранее Ари попросил президента Медиалиги разрешить ему сыграть за «Броуков». Николай Осипов сообщил, что не против, чтобы Ари сыграл за команду Егорова.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАри
logoКраснодар
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
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