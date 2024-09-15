Ари чуть не влетел в Медиалигу: тренировался в трех клубах, давали миллион за матч

Звали и Веллитона.

2Drots обыграли «БроукБойз» в главном матче третьего тура Winline Кубка Медиалиги (0:0; 3:1 Б).

За «Броуков» мог сыграть экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари. Медиалига была не против, но 2Drots заблокировали его участие.

Что происходило вокруг?

Ари предлагали сыграть 5 клубов. Lit Energy давал по миллиону ему и Веллитону, «Амкал» отказался из-за высокого гонорара

38-летний Ари прилетел в Россию на матч звезд, который приурочили к десятилетию стадиона «Спартака». Там были спартаковцы разных эпох: Павел Яковлев, Роман Павлюченко, Веллитон, Эммануэль Эменике и другие. Играли в среду, а уже в пятницу Ари оказался на тренировке «БроукБойз».

Важный момент – ранее бразилец не был связан с медиафутболом. Но Ари внезапно заявил, что готов сыграть за «Броуков» против 2Drots в воскресенье. Могло помешать, что Ари нет в заявке на сезон. «Брат, пожалуйста, – обратился бразилец к президенту Медиалиги. – Я прилетел из Бразилии. Поэтому обязательно допускай» .

Николай Осипов, президент Медиалиги, разрешил: «Ари в «Броуках» – топ. Основное условие, при котором он может выйти – согласие 2Drots. Я двумя руками за».

Но у «Броуков» появились конкуренты. Через час после публикации Ари появился в соцсетях ФК «10». Показали, как бразилец на тренировке знакомится с Азаматом Мусагалиевым, а затем приветствует знакомых игроков. Подпись к видео: «Броуки», вы уверены, что это ВАШ новый трансфер? 😉»

Вечером того же дня «Амкал» запостил фото своего игрока Назара, которому звонит Ари. Дальше «Амкал» выложил фото футболки с фамилией Ари: «Переговоры прошли успешно. Он дома».

Это оказалось шуткой – в футболке сыграл один из лидеров «Амкала» Василий Маврин.

«Ари – друг Назара, – рассказали в клубе телеграм-каналу «Кутак Медиа». – Как только началась история с его возможной дозаявкой, я попросил Назара связаться с ним. Ари ответил, что готов сыграть за «Амкал», но для начала ему должен позвонить президент клуба для обсуждения финансовых условий. Оказалось, что запросы игрока за участие в одном матче более чем высокие, поэтому даже не стали вписываться – это того не стоит ».

В конце пятницы Дмитрий Егоров предложил 2Drots выпустить Веллитона. Президент Lit Energy Михаил Литвин перехватил инициативу и предложил по миллиону рублей Ари и Веллитону за один матч в его команде. В воскресенье Lit Energy играл против «Десятки».

В субботу включилась «Родина Медиа». Президент клуба Дмитрий Тарасов выложил видео с Ари на тренировке «РМ». Тарасов обратился к бразильцу: «Все, поздравляю с подписанием. Номер мы тебе сделаем твой любимый – девяточку. Куда бы ты ни ходил, всегда возвращаешься домой – в «Родину».

Ари так и не сыграл за «Броуков» (говорит, запретили). Но пообещал вернуться в Медиалигу

Ари до последнего держал интригу и говорил, что выберет тот клуб, который предложит больше денег. Он предсказуемо не появился на матче «Амкала» и Lotus (играли вечером в субботу), проигнорировал рубку Lit Energy и ФК «10» в воскресенье днем.

Бразилец приехал на «Москвич», домашний стадион Медиалиги, ближе к вечеру – к матчу «Броуков» и 2Drots. На автомобиле – его встретил начальник службы безопасности МФЛ Дэн Безопасность. «От машины отходим, пожалуйста. Фотки потом», – командовал он.

Около поля Ари пересекся с Крапом, суперзвездой 2Drots, и похвалил его физическую форму.

Ари: Very Strong

Крап: Thanks!

Ари: Play?

Крап: Yes.

Ари: But start?

Крап: No. Maybe twenty minutes.

Ари прибыл на матч как гость «Броуков», но даже не переодевался в форму.

«Я играть не буду, – рассказал Ари телеграм-каналу «Матч! Медиафутбол». – Никто не разрешил. Мне бы хотелось сыграть в Медиалиге. Готов ли я заявиться за какую-нибудь из команд в следующем сезоне? Посмотрим. Я сейчас гляну, кто самая хорошая команда, и буду играть за нее. Меня не интересуют деньги. Меня интересует хороший футбол и структура команды».

Ждать следующего сезона необязательно – окно дозаявок в Кубке Лиге откроется после пятого тура.

Чем занимается Ари? Стал президентом клуба, пообещал организовать матч Бразилии с Россией и голосовать за Путина

Летом 2021-го у 36-летнего Ари истек контракт с «Краснодаром». Бразилец пытался договориться с «Химками», а когда не получилось – вернулся в Бразилию. Там он подписал контракт с «Атлетико Сеаренсе» из Серии C – клубом, где он сам президент и крупнейший инвестор.

«Игрок и одновременно президент? Теперь у нас он есть! – писала клубная пресс-служба. – Нападающий Ари – новое усиление «Атлетико Сеаренсе» в сезоне-2022. Он возвращается в Бразилию после очень успешной карьеры в Европе, особенно в России, где он кумир и даже выступал за национальную сборную. Теперь нападающий приехал к нам, чтобы со всем своим колоссальным опытом помочь команде».

Ари регулярно играет за «Атлетико». В 2024-м у него 16 матчей и 9 голов в Серии Д (туда клуб опустился в 2022-м).

Даже в Бразилии Ари не забывает о России. Логично – у него русская жена, российское гражданство и два матча за сборную. Поэтому бразильца часто спрашивают о России. О чем он говорил?

● Призывал УЕФА и ФИФА вернуть сборную России в международные турниры: «Я бы на месте Джанни Инфантино сегодня же вернул Россию обратно. Поэтому обращаюсь к президентам ФИФА и УЕФА – верните Россию сегодня же! Россия не виновата во всем, что сейчас происходит, потому что виноваты другие определенные люди! Сегодня политика замешана во всем, чего не должно быть».

● Обещал помочь с организацией матча между сборными России и Бразилии: «Попробую продвинуть эту идею у себя в стране – мне кажется, получится крутая игра. Бразильцы очень хорошо относятся к россиянам и любят Путина. Сборная России составит хорошую конкуренцию сборной Бразилии, у российских футболистов хорошая техника и умные футболисты. Думаю, моей стране будет очень интересно сыграть против России».

● Собирался голосовать за Путина на президентских выборах: «Я буду голосовать за Владимира Путина. Всегда слышал о нем хорошее. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, Путин сражается за свою страну и народ. У меня огромное уважение к этому человеку! В Бразилии и многих странах Латинской Америки намного хуже: большой процент бедности и много других проблем. В этом плане в России все намного стабильнее, и это большая заслуга Владимира Путина. У россиян нет таких глобальных проблем, как в других странах».

Интересно, получится ли у Ари все-таки сыграть за кого-нибудь в российской Медиалиге.

Как «Титан» отметил первую победу в сезоне? Уволил главного тренера

Фото: «РИА Новости»; соцсети «Атлетико Сеаренсе»; телеграм-канал «Амкала»