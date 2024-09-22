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  • «Приятно играть с такими сильными командами. Готов играть с ними хоть весь сезон». Давыдов о матче с ФК «10»
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«Приятно играть с такими сильными командами. Готов играть с ними хоть весь сезон». Давыдов о матче с ФК «10»

Илья Давыдов высказался о прошедшем матче с ФК «10».

– Ты забил «Десятке» во всех матчах, когда вы встречались в Медиалиге. Это специально?

– Если бы я мог что-то делать специально, то я бы в каждом матче забивал. Просто так получается. Не знаю. Главное, что мы сегодня выиграли и сыграли на ноль. Я рад!

Опять играем с «Десяткой»? Отлично. Приятно играть с такими сильными командами. Они играют в футбол. Просто вышли, играли в футбол без грубостей. Да, была куйка. Готов играть с такими командами хоть весь сезон.

Ничего страшного, что повторяются матчи. Рано или поздно все равно повторились бы с кем-нибудь. Такой регламент, – рассказал защитник «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спорта’’ Екатерине Бурделовой.

«Броуки» победили «Десятку» (2:0) в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoФК 10
logoИлья Давыдов
Кубок Лиги МФЛ
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