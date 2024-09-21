Медиалига строит стадион с оранжевым полем. Мешают газопровод (нашли под стройкой) и проблемы с подрядчиком

Отсудили 5 млн рублей.

Winline Медиалига планирует переезд на собственный стадион. Строительство началось осенью 2022-го, но новоселье постоянно откладывается – мешают проблемы с подрядчиком и обнаружившийся под стройкой газопровод.

Что происходит вокруг домашнего стадиона МФЛ?

Где играет Медиалига? Начинали на «Луче», потратили 2 млн на реконструкцию поля, с 2023-го – на «Москвиче»

Медиалига существует с весны 2022 года. С самого начала лига приезжала на топ-стадионы: в МФЛ-1 были стадион ЧМ в Нижнем Новгороде и «ВТБ Арена». Но большая часть матчей проходила на домашнем стадионе. В 2022-м, в первых двух сезонах, играли на «Луче» – небольшом (тысяча мест) стадионе в северо-западном районе Москвы.

Футболисты жаловались на тесные раздевалки, качество газона и бытовые условия. Например, не хватало душевых, а до поля из раздевалок нужно было идти по улице. Матчдэй тоже страдал: на стадионе было невозможно сделать яркое шоу, посещаемость была невысокой.

Перед вторым сезоном Медиалига облагородила «Луч»: установила трибуны, добавила спортивное освещение, сделала реструктуризацию инженерных сетей стадиона и близлежащей территории. Но игроки оставались недовольными.

«Сейчас я уверен, что, по сути, во всех травмах виноват не футболист, а именно качество газона на «Луче», – злился Володя XXL, одна из звезд Медиалиги. – Вы видели эти ямы посередине поля?! Невозможно отдать ровный пас, когда мяч все время дробит и скачет. Люди, которые сидят сверху, им абсолютно все равно на футболистов и на наше здоровье!!»

«Два миллиона рублей потратили на модернизацию поля: поднять ворс, засыпать крошку, выровнять. Мы старались, ни ничего не получилось. Виноваты? Да, конечно» , – говорил Николай Осипов, президент Медиалиги.

Весной 2023-го, перед стартом третьего сезона, лига переехала на стадион «Москвич». На нем два футбольных поля. Основное – с натуральным покрытием, системой подогрева и автоматического полива, а также трибунами на 4200 мест. Здесь лига проводит два-три топовых матчах за тур. На втором поле, с искусственным газоном и маленькими трибунами, играются менее важные игры.

«Москвич» привлекает внимание трибунами большого поля: они выполнены в форме олимпийских колец.

К «Москвичу» у команд нет претензий: поле качественное, вместимость достаточная для группового этапа. Летом на большом поле прошел суперматч «Амкал» – 2Drots.

Оранжевое поле, два экрана, вместимость – 1,5 тысячи. Что известно о стадионе Медиалиги?

В сентябре 2022 года, во время второго сезона МФЛ, Николай Осипов сообщил, что у Медиалиги появится собственный стадион: в ходе тендера лига получила землю для строительства.

Что известно о стадионе?

● Расположение – район Солнцево.

Медиалига арендовала площадку на юго-западе Москвы, в пяти минутах от станции метро «Говорово». Площадка, на которой возводят стадион – Парк 60-летия Октября. Ранее там была несанкционированная парковка. Срок аренды территории – 50 лет (уже 48).

● Вместимость – 1500 зрителей.

В случае необходимости трибуны можно увеличить до 2500 или 3500 зрителей. «Я считаю, что стадион всегда должен быть заполнен», – объяснял Осипов.

● Будет два стадионных экрана 3х9 метров.

«В планах большие экраны, – рассказывал Осипов. – На одном будем показывать трансляцию, на другом – какую-нибудь статистику».

● Оранжевое поле.

О необычном поле Осипов говорил еще в сентябре 2022-го: «Оранжевая поляна с белой разметкой – это будет красиво смотреться в кадре. И подобных сооружений, насколько я знаю, в Москве нет».

Важно: оранжевый – цвет Медиалиги, его много на логотипе, сайте и в соцсетях лиги.

В мае 2023 года Осипов заявил, что вместо оранжевого будет микс из трех цветов. Но в мае 2024-го снова передумал: «Хочу сделать яркое футбольное поле, чтобы цвет был не только зеленый, но и оранжевый. Чтобы включив трансляцию, ты понимал, что это матч Медиалиги. Оранжевый круг, оранжевые вратарские, ярко-зеленый газон».

● Стоимость – 40-50 млн рублей.

«Сколько это будет стоить? Я думаю, что миллионов 30-40. Под ключ», – говорил глава Медиалиги в сентябре 2022-го.

Осипов планировал, что стадион станет домашним для Медиалиги и будет принимать большую часть матчей – при этом лига будет приезжать и на Москвич, и на другие стадионы за пределами Москвы.

Но что-то пошло не так – на сентябрь 2024-го, спустя почти два года после первых новостей о стадионе, он по-прежнему не сдан.

Открытие стадиона постоянно откладывается – хотели сыграть еще весной 2023-го

По изначальному плану стадион должны были сдать весной 2023-го – чтобы он принял третий сезон Медиалиги (стартовал в мае). Но даты сдачи стадиона Медиалиги меняются чаще, чем тренеры «Амкала» – это можно проследить по цитатам президента лиги Николая Осипова.

19 сентября 2022 года: «Попробуем за зиму подготовить пятно застройки под котлован, чтобы сделать дренаж, и к весне останется только положить траву. Тогда мы успеем сделать третий сезон там. Если же нас там город чуть-чуть задержит, то к четвертому сезону, к осени следующего года, точно сыграем на домашнем стадионе».

21 февраля 2023: «Мы начнем строить стадион в апреле, как только спадет снег. Я думаю в августе, мы презентуем стадион лиги».

16 октября 2023: «Точно начнем пятый сезон [апрель 2024-го] на новом стадионе. Это понятно. На этой неделе будет газон».

20 декабря 2023: «Не успели положить газон. Когда откроется стадион? Сложно давать прогноз. Но я думаю, что должны постараться к лету».

25 декабря 2023: «Хотим успеть закончить раньше, чем 1 июня, но это стройка, уже были косяки подрядчиков такие, что летом потеряли почти 3 месяца».

21 февраля 2024: «Думаю, стадион откроется в июне-июле, и часть матчей плей-офф пятого сезона зацепим на своем стадионе».

17 июня 2024: «Могут ли сдвинуться новые сроки завершения строительства [1 сентября 2024 года]? Нет. Изначальные сроки сдвинулись еще с 2023 года из-за косого и кривого подрядчика».

29 августа 2024: «Если погода позволит, и в сроки согласуют проект выноса газопровода, то мы успеем постелить поле до выпадения снега. Возможно, визуал стадиона мы получим уже в этом году. Бьемся».

В июне 2024-го в паспорте объекта изменилась дата окончания всех работ: вместо 1 июня 2024 года стало 1 сентября 2024 года. Но и в эту дату стадион не был сдан.

Телеграм-канал «Кутак Медиа» следит за процессом и раз в несколько месяцев публикует кадры с места строительства. Так выглядела строительная площадка в начале апреля – земля не выровнена, лежит строительный мусор и остатки снега.

Так выглядит площадка на начало августа – земля выровнена, но поле не постелено, трибун и административных зданий нет.

Что мешает строительству? Ошибка подрядчика (выплатил за нее 5 млн рублей) и газопровод под стадионом

Почему же Медиалига и осенью 2024-го играет на «Москвиче»? 29 августа Николай Осипов дал интервью Эрику из 2Drots и в деталях рассказал о сложностях со строительством.

Первые проблемы возникли осенью 2023-го. Перед укладкой газона площадь будущего поля нужно было выровнять финальным слоем высококачественного песка. Подрядчик вместо высококачественного песка использовал в том числе пескогрунт. После дождя глина смешалась с песком, и вместо дренажной подушки на поле образовалась каша. Поэтому строительство заморозили до весны.

«Медиалига судится с подрядчиком строящегося стадиона – это не секрет, – рассказывал Осипов. – Если кто-то работал в индустрии строительства, то должен понимать, что недобросовестные поставщики и подрядчики – это классика».

16 сентября арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика в пользу Медиалиги 5 020 555 рублей (неосновательное обогащение) и 985 081 рубль (пени за просрочку выполненных работ). Скорее всего, контракт между сторонами расторгнут, потому что только после расторжения суд может взыскать деньги за неосновательное обогащение.

Летом 2024-го Медиалига столкнулась с новой проблемой – выяснилось, что под территорией будущего стадиона на глубине 25 метров пролегает газопровод. Это резервный газопровод города, о его существовании узнали «на финишной прямой строительства», когда в лигу обратились газовики.

«Вы чего тут делаете? – рассказывал Осипов Эрику. – Если вдруг завтра будет авария, то нам нужно иметь доступ к газопроводу. Какая может быть авария? Газ рванет, а у вас тут люди на скамейке сидят – все в тюрьму».

История с газом вынудила Медиалигу подготовить, а затем защитить проект по выносу сетей газопровода. Работа обойдется лиге в 7 млн рублей. «На протяжении длины участка, в параллель закладывают газовые трубы на такое же углубление [25 метров]. Останавливают на время газопровод, подключают его, и только потом нам разрешат продолжить строительство стадиона», – объяснил Осипов.

Увидим домашний сезон Медиалиги в шестом сезоне?

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Фото: Winline Медиалига ; телеграм-канал «Салават Кутак Медиа»; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press