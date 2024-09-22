«Мне не очень нравится. Хотелось бы сыграть с разными соперниками». Помазан о втором матче подряд против «Броуков»

Евгений Помазан высказался о повторяющихся матчах в Winline Кубке Медиалиги.

– Вы впервые проиграли в этом сезоне. Что чувствуете?

– Да ничего. Это футбол. Всегда все серии заканчиваются. Ничего страшного, надо готовиться к следующему матчу. У нас следующий матч опять с ними. Будем брать реванш.

– Как тебе то, что матчи повторяются?

– Мне не очень нравится. Хотелось бы сыграть с разными соперниками. Но если такой регламент, такие условия, значит, нужно к ним привыкать. Сделаем работу над ошибками. Будем выглядеть по-другому.

– Чего не хватило в этом матче?

– Вышли не так, как надо было выйти с ними. Пропустили быстрый гол, после чего начали открываться. Для их команды это то, что надо. У них быстрые нападающие, из-за чего они убегали в контратаки.

Я сторонник того, что в Одинцове не лучшее поле. Не очень хорошее освещение, газон. Но для всех условия равные. Они играли на этом же поле и при этом же освещении. Но я бы здесь не хотел играть еще раз, – рассказал вратарь ФК «10» в интервью корреспонденту Спорта’’ Екатерине Бурделовой.

«Броуки » победили «Десятку » (2:0) в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги.