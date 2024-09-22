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«Броуки» примут ФК «10» в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги

«БроукБойз» сыграют с ФК «10» в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 4-й тур

22 сентября, воскресенье

«БроукБойз» – ФК «10» – 20:00

Стартовые составы появятся за час до игры.

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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