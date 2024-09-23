Осипов намерен убрать драки из МФЛ и серьезно наказывать провинившихся: «У меня жесткая позиция – прекратить эту историю!»
Матч 4-го тура Кубка Лиги между «Банкой» и «Родиной Медиа» (4:10) был омрачен массовой дракой футболистов. На игре между «Амкал» – Lotus (2:0) Василий Маврин оскорблял технического директора лиги Дмитрия Кортаву.
Тему драк в МФЛ обсудили в шоу Any Given Monday.
Иван Карпов: «Главный тренер [Дмитрий Кузнецов] перед кучей камер совершил ужасный поступок [пнул журналиста], попытался его продолжить, не извинился и только под жестким давлением что-то из себя выдавил, а его в итоге отстранили на один матч. Сейчас чувака [Игоря Струнина] хотят дисквалифицировать до конца сезона. Это двойные стандарты».
Николай Осипов: «Это не двойные стандарты. Просто заканчивается терпение, эти истории начинают надоедать. Если здравый смысл и диалог не работают, пора людей, имеющих склонность к такого рода эмоциям, отстранять на такой период времени, чтобы все о них забыли.
Сейчас у меня жесткая и четкая позиция: прекратить эту историю. Точно так же, как и прекратить оскорбления людей, которые не принимают решения. У меня огромное желание дать Васе [Маврину] возможность отдохнуть, тем более у него ребра болят».
Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»
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