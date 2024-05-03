«Давайте определимся, в какой стране мы живем? Где нет разделения на мужчин и женщин? Или где есть родитель 1 и родитель 2?» Егоров о бане Тихонова

Дмитрий Егоров отреагировал на дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер « » дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со « » (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Уважаемые господа из российского футбола. Давайте мы определимся, в какой стране мы живем? В той, где больше нет разделения на мужчин и женщин? Или в той, где есть родитель 1 и родитель 2?

Если нет, то почему получает 5 матчей дисквалификации за слово «женщина»?

Может быть, называть женщину женщиной в России запрещено? Вы уж как-то объясните чуть подробнее», – написал президент « ».

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра