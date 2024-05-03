«Давайте определимся, в какой стране мы живем? Где нет разделения на мужчин и женщин? Или где есть родитель 1 и родитель 2?» Егоров о бане Тихонова

Теги Андрей Тихонов дисквалификации судьи Первая лига СКА Хабаровск КДК РФС Енисей Дмитрий Егоров БроукБойз Вера Опейкина Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на дисквалификацию Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Уважаемые господа из российского футбола. Давайте мы определимся, в какой стране мы живем? В той, где больше нет разделения на мужчин и женщин? Или в той, где есть родитель 1 и родитель 2? 

Если нет, то почему Андрей Тихонов получает 5 матчей дисквалификации за слово «женщина»?

Может быть, называть женщину женщиной в России запрещено? Вы уж как-то объясните чуть подробнее», – написал президент «БроукБойз».

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

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10 комментариев
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Найс передернул смысл сказанного)
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Ещё один дураком прикинулся
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Ответ Семён Жуйло
Копнул глубоко, но по сути - верно. 8 марта давно прошло, а КДК все празднует. Если женщины настолько равны мужчинам, что их можно назначать судьями на игры мужских команд, то и критиковать за ошибки должно быть можно одинаково.
Я предлагаю всех судей-мужчин, которые накосячили, то есть ВСЕХ, выслать в Махачкалу. Не умеют мужчины судить. Что не матч, то косяки. В Махачкалу их всех, на перевоспитание.
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Мы тут недавно с родителями 2 затусили в баре, они мне рассказывали, как живущие с ними родители 1 им мозги выносят, а потом мы поехали в баню, и вызвали родителей 1 лёгкого поведения, их привёз такой здоровый родитель 2, мы ему деньги отдали за час, прекрасно время провели
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Когда я читаю комментарии таких экземпляров, мне хочется процитировать припев из трека оксимирона и шокка, дегенеративное искусство.
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Ответ Семён Жуйло
Копнул глубоко, но по сути - верно. 8 марта давно прошло, а КДК все празднует. Если женщины настолько равны мужчинам, что их можно назначать судьями на игры мужских команд, то и критиковать за ошибки должно быть можно одинаково.
Так и критиковал бы конкретную судью, а не всех женщин-арбитров. По такой логике в РПЛ вообще без судей должны играть, там мужики регулярно косячат
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