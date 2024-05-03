«Давайте определимся, в какой стране мы живем? Где нет разделения на мужчин и женщин? Или где есть родитель 1 и родитель 2?» Егоров о бане Тихонова
Дмитрий Егоров отреагировал на дисквалификацию Андрея Тихонова.
Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».
«Уважаемые господа из российского футбола. Давайте мы определимся, в какой стране мы живем? В той, где больше нет разделения на мужчин и женщин? Или в той, где есть родитель 1 и родитель 2?
Если нет, то почему Андрей Тихонов получает 5 матчей дисквалификации за слово «женщина»?
Может быть, называть женщину женщиной в России запрещено? Вы уж как-то объясните чуть подробнее», – написал президент «БроукБойз».
«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра