Жека: «Сегодня я себе еще раз ответил на вопрос, почему 2Drots – номер один

Президент 2Drots Жека ответил на негативную реакцию на посты в телеграм-канале 2Drots.

Напомним, в телеграм-канале 2D появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.

На это негативно отреагировали хавбек команды Слон и голкипер 2Drots Дмитрий Сычев.

«Сегодня я себе еще раз ответил на вопрос, почему 2Drots – номер один. Не загоняйте себя в рамки и не относитесь ко всему суперсерьезно с каменным ###### [лицом]», – написал президент 2Drots.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Жеки
