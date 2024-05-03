Экс-тренер «Енисея» о бане Тихонова: «Показательная и репрессивная мера, чтобы неповадно высказываться о судействе было. Назначение Опейкиной – расчетливое политическое решение»
Экс-тренер «Енисея» поддержал отстраненного за слова о судье Андрея Тихонова.
Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».
– Однозначно это показательная и репрессивная мера для того, чтобы всем было неповадно высказывать свое мнение относительно одной из главных составляющих футбола – судейства.
Я нормально отношусь к женщинам‑арбитрам, один раз матч «Енисея» судила Анастасия Пустовойтова, отлично отработав и получив высокие оценки от участников игры.
Что же до конкретной ситуации в матче «Енисея» со «СКА Хабаровском», то мое личное мнение: назначение Веры Опейкиной было расчетливым политическим решением, чтобы в случае чего все можно было свалить на судью, имеющего минимальный опыт работы в мужском футболе, а потом ее же и поддержать! Матч по многим аспектам сложнейший.
Все прекрасно знают, как на протяжении многих лет предвзято судят матчи «Енисея» в Хабаровске, это факт, и этот аргумент легко статистически проверить.
Хочется поддержать Андрея Тихонова. Человек отдал всю жизнь футболу, старается, хочет дать результат, столкнулся с несправедливостью и говорит об этом. Теперь его лишили возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Это может повлиять на результат команды. А за командой стоит армия болельщиков. Играем для кого? Для болельщиков. И где логика? Кого наказали?
При этом с уверенностью могу сказать, что и женщины умеют качественно судить футбол.
– Возможно, Тихонову стоило подобрать другие слова при оценке работы Опейкиной?
– Сразу после игры всегда непросто давать оценки и подбирать слова. Поэтому и проводят пресс‑конференцию сразу, чтобы успеть захватить эмоцию.
Андрей Валерьевич – большая футбольная личность и воспитанный человек, наверняка он не хотел обидеть женщину‑арбитра, – сказал Алексей Ивахов.
«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра
Да, и вообще это всё либеральная пресса и жирные фемки, которые из ничего раздули скандал. Традиционно-консервативное футбольное большинство за Тихонова. Долой, ВАР! Срочно, пишите Путину!