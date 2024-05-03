Экс-тренер «Енисея» о бане Тихонова: «Показательная и репрессивная мера, чтобы неповадно высказываться о судействе было. Назначение Опейкиной – расчетливое политическое решение»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига СКА Хабаровск Енисей Анастасия Пустовойтова Алексей Ивахов Вера Опейкина Футбол

Экс-тренер «Енисея» поддержал отстраненного за слова о судье Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

– Однозначно это показательная и репрессивная мера для того, чтобы всем было неповадно высказывать свое мнение относительно одной из главных составляющих футбола – судейства.

Я нормально отношусь к женщинам‑арбитрам, один раз матч «Енисея» судила Анастасия Пустовойтова, отлично отработав и получив высокие оценки от участников игры.

Что же до конкретной ситуации в матче «Енисея» со «СКА Хабаровском», то мое личное мнение: назначение Веры Опейкиной было расчетливым политическим решением, чтобы в случае чего все можно было свалить на судью, имеющего минимальный опыт работы в мужском футболе, а потом ее же и поддержать! Матч по многим аспектам сложнейший.

Все прекрасно знают, как на протяжении многих лет предвзято судят матчи «Енисея» в Хабаровске, это факт, и этот аргумент легко статистически проверить.

Хочется поддержать Андрея Тихонова. Человек отдал всю жизнь футболу, старается, хочет дать результат, столкнулся с несправедливостью и говорит об этом. Теперь его лишили возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Это может повлиять на результат команды. А за командой стоит армия болельщиков. Играем для кого? Для болельщиков. И где логика? Кого наказали?

При этом с уверенностью могу сказать, что и женщины умеют качественно судить футбол.

– Возможно, Тихонову стоило подобрать другие слова при оценке работы Опейкиной?

– Сразу после игры всегда непросто давать оценки и подбирать слова. Поэтому и проводят пресс‑конференцию сразу, чтобы успеть захватить эмоцию.

Андрей Валерьевич – большая футбольная личность и воспитанный человек, наверняка он не хотел обидеть женщину‑арбитра, – сказал Алексей Ивахов.

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

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4 комментария
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Все так! Опейкину цинично и подло назначили страны коллективного Запада, страны НАТО, чтобы не допустить честного судейства и завалить консервативный, традиционный и православный Енисей!
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Чем всем не угодил православный Енисей?
Да, и вообще это всё либеральная пресса и жирные фемки, которые из ничего раздули скандал. Традиционно-консервативное футбольное большинство за Тихонова. Долой, ВАР! Срочно, пишите Путину!
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У кучки мужиков сгорело
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Ай яй яй, какой неполиткорретный товарищ)
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