Экс-судья Николаев о бане Тихонова: «Опейкина ошиблась в тех моментах, где мог ошибиться даже судья‑мужчина. Хочется призвать тренеров держать себя в рамках и не оскорблять судей»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Алексей Николаев Енисей Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Алексей Николаев высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Конечно, эмоции иногда берут верх, такое бывает. Но все зависит от людей: кто‑то ведет себя на скамейке сдержанно, кто‑то – наоборот.

Но хочется призвать тренеров, чтобы они держали себя в рамках и не оскорбляли судей, с которыми они делают общее дело. Хотелось бы, чтобы таких ситуаций, как с Андреем Валерьевичем, было меньше.

Честно, для меня стало неожиданным высказывание Тихонова после игры, тем более, что в тех моментах, где ошиблась Опейкина, мог ошибиться даже судья‑мужчина.

Одно дело, когда судит женщина, которая не разбирается в футболе, другое – ошибка в сложном эпизоде. Кстати, спустя несколько туров судья тоже ошибся в игре, в которой принимал участие «Енисей», и матч судил мужчина», – сказал бывший арбитр.

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
«Опейкина - она тоже человек, между прочим»
0
0
0
даже))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий