Экс-судья Николаев о бане Тихонова: «Опейкина ошиблась в тех моментах, где мог ошибиться даже судья‑мужчина. Хочется призвать тренеров держать себя в рамках и не оскорблять судей»

Алексей Николаев высказался о дисквалификации Андрея Тихонова.

Главный тренер « » дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Конечно, эмоции иногда берут верх, такое бывает. Но все зависит от людей: кто‑то ведет себя на скамейке сдержанно, кто‑то – наоборот.

Но хочется призвать тренеров, чтобы они держали себя в рамках и не оскорбляли судей, с которыми они делают общее дело. Хотелось бы, чтобы таких ситуаций, как с Андреем Валерьевичем, было меньше.

Честно, для меня стало неожиданным высказывание Тихонова после игры, тем более, что в тех моментах, где ошиблась Опейкина, мог ошибиться даже судья‑мужчина.

Одно дело, когда судит женщина, которая не разбирается в футболе, другое – ошибка в сложном эпизоде. Кстати, спустя несколько туров судья тоже ошибся в игре, в которой принимал участие «Енисей», и матч судил мужчина», – сказал бывший арбитр.

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра