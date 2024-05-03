Губерниев о бане Тихонова: «Пусть теперь страдает. Нельзя обижать женщин – говорю как главный подкаблучник России. Должен был поднять судью и нести на руках, переплыть с ней Енисей»

Дмитрий Губерниев отреагировал на бан Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной.

Главный тренер « » дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра . Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей.

«Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я как главный подкаблучник России говорил и говорю, что нельзя так делать.

Андрей, ну как же так? Пусть теперь страдает. Главное для него дать возможность загладить, искупить, потому что у нее муж – волшебник, как говорилось в фильме «Обыкновенное чудо», – заявил комментатор.

Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра