Губерниев о бане Тихонова: «Пусть теперь страдает. Нельзя обижать женщин – говорю как главный подкаблучник России. Должен был поднять судью и нести на руках, переплыть с ней Енисей»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига КДК РФС Енисей Дмитрий Губерниев Матч ТВ Вера Опейкина Футбол

Дмитрий Губерниев отреагировал на бан Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной. Тихонов заявил после игры со «СКА Хабаровск» (0:3): «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся».

«Нельзя обижать женщин, нужно поднять и нести! Андрей не прав. Он должен был поднять ее и нести на руках, переплыть с ней Енисей и быть в области балета впереди планеты всей.

«Женщин обижать не рекомендуется» – в свое время был такой фильм. Я как главный подкаблучник России говорил и говорю, что нельзя так делать.

Андрей, ну как же так? Пусть теперь страдает. Главное для него дать возможность загладить, искупить, потому что у нее муж – волшебник, как говорилось в фильме «Обыкновенное чудо», – заявил комментатор.

Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

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14 комментариев
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Ответ evgen123
Губерниев идиот
Как раз нет. У него есть определенная стратегия, когда и что говорить, чтобы цеплять определенные слои населения. Кто-кто, а уж он не идиот
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Главный балалоб России
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Губерниев идиот
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Губер сам то как поиздевался над Бузовой. Довёл её до слёз, стоял и ухмылялся. Лицемер.
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Как обычно - подлизнул начальство.
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Не давайте Губерниеву пить, граждане!
+1
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Главный Д’Артаньян России после Боярского, а когда на женские промахи в биатлоне чуть ли не пена изо рта идёт - это наверное другое.
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Меня зовут Богодур Одиссей,
Я уронил палантир в Енисей.
Если хочешь пожать, то посей,
Но не ходи у меня по голове, фарисей.(с)
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Блин, лучше молчи. Понос какой то...
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Алени и это не описка, об этом своём достижении, гордятся, говорят и пишут, где надо и не надо!))
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И это говорит главное хамло российского спорта. Резцова ( царство ей небесное) это бы подтвердила. А также Вяльбе.
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Сказочный губошлёп
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Ответ Вадим flanec
Губер сам то как поиздевался над Бузовой. Довёл её до слёз, стоял и ухмылялся. Лицемер.
Так он потом извинился перед ней
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