Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига Енисей Спорт-Экспресс Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов высказался о дисквалификации за критику женщины-арбитра.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд.

Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной.

Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина.

Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» – сказал главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра

70 комментариев
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Такое впечатление, что он безумен. Оправдание дурачка.
+137
-12
+125
"Почему назначают женщину?"
Ну да, не указывал

"Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?»"
Ну это вообще уже Аншлаг на Волге
+108
-5
+103
"Не указывал на пол арбитра"
Также Тихонов: "Почему назначают женщину?"
+72
-7
+65
Дважды Джентельмен года включил дурака)
+37
-3
+34
Ответ Shadow1882
"Почему назначают женщину?" Ну да, не указывал "Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?»" Ну это вообще уже Аншлаг на Волге
Аншлаг на Енисее
+30
0
+30
А всего то нужно было найти в себе мужества признать вину, извиниться, цветов бы там подарили, как то красиво обставили и дали бы матч и матч условно. Но продолжается цирк , только больше себя выставляет клоуном
+32
-6
+26
просто стыдно, если честно, все это читать. ну ляпнул, ну и признай это. что за глупый мачизм?
+24
-6
+18
ох, Андрюша, взрослый мужик, а мозгов и отвественности, как у десятилетки. опростоволосился, так извинись и не делай так в будущем. но пытается выкрутиться, неся очевидное враньё.
+21
-3
+18
Тихонов: почему против нас играли, 11 мужчин?
+15
-2
+13
После такого комментария Тихонову можно еще 5 матчей накинуть, потому что он ничего не понял. Дистиллированный просто
+17
-5
+12
Ответ Феоктист
Такое впечатление, что он безумен. Оправдание дурачка.
Это оправдание выглядит настолько нелепо...
Андрею нужно еще добавить: "я не это имел ввиду. Фраза вырвана из контекста"
+14
-4
+10
Давыдов русский Месси, Тихонов русский Рубиалес...
+10
-1
+9
Ответ MstAndreev
Дважды Джентельмен года включил дурака)
Глушаков и Широков тоже джентльмены года. Всё, что нужно знать об этой позорной премии 😎
+9
-1
+8
Ответ Феоктист
Такое впечатление, что он безумен. Оправдание дурачка.
Да он просто имел ввиду почему назначили именно эту женщину)
+8
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+5
почему нельзя просто извиниться? все же читали его слова, чего тут можно неправильно понять?

бан впаять ему, раз ни мозгов, ни чести не хватает признать ошибку
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Вот всегда он напоминал недалёкого человека, эти слова подтверждают диагноз
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Лол, Тихонов такой смешной

- я не указывал на пол
- почему назначили женщину? Пусть едет в Махачкалу, тут мужики рубятся

Неужели ему не стремно самому от таких оправданий?
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Как несложно убедиться, Опейкина в этом сезоне судила по крайней мере матчи Кубка России, причем два из них - в "пути РПЛ", а заодно работала на VAR в РПЛ (тут количество не знаю, просто помню минимум один такой матч). Это уровень повыше второй лиги будет.

Короче говоря, чем придумывать глупые отмазки, лучше было бы просто помолчать.
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То есть все идиоты без ушей, интернета нет и никто ничего не слышал? Как на самом деле сказано никто не знает. Ну что за детский сад...
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Да не должны бабы судить мужской футбол и все!
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Интересно, он за свою длинную карьеру (в т.ч. игрока), хоть раз задавал такой вопрос : почему назначили мужчину?😁
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Голосом Тинькова: "Я ошибся, я могу один раз ошибиться".
Если серьезно, Тихонову стоило признать, что был не прав, извиниться и ситуация была бы разрешена
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Ответ Фантом
Как несложно убедиться, Опейкина в этом сезоне судила по крайней мере матчи Кубка России, причем два из них - в "пути РПЛ", а заодно работала на VAR в РПЛ (тут количество не знаю, просто помню минимум один такой матч). Это уровень повыше второй лиги будет. Короче говоря, чем придумывать глупые отмазки, лучше было бы просто помолчать.
Она и на ВАР намутила квалификация нулевая!!! Вот что он хотел сказать
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Такое ощущение, что в комментариях одни Алени )..
+2
0
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Чему удивляться - этот "джентельмен" оправдывал и Широкова,после избиения арбитра,хотя там и видео есть в доступе. Отвратительнейший персонаж.
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Ага, а женщина - это не пол, женщина - это статус )
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Типичный вохровец.
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Тихонов: «Будь на ее месте мужчина, я бы сказал: «Место мужчины – на кухне»
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Ответ Xell
Большинство спортсменов такие.
И "писателей"...
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Ответ vulturecrow
ох, Андрюша, взрослый мужик, а мозгов и отвественности, как у десятилетки. опростоволосился, так извинись и не делай так в будущем. но пытается выкрутиться, неся очевидное враньё.
Большинство спортсменов такие.
+1
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