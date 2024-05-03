Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»
Андрей Тихонов высказался о дисквалификации за критику женщины-арбитра.
Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.
«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.
Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд.
Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.
В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной.
Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина.
Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» – сказал главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.
«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра
Ну да, не указывал
"Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?»"
Ну это вообще уже Аншлаг на Волге
Также Тихонов: "Почему назначают женщину?"
Андрею нужно еще добавить: "я не это имел ввиду. Фраза вырвана из контекста"
бан впаять ему, раз ни мозгов, ни чести не хватает признать ошибку
- я не указывал на пол
- почему назначили женщину? Пусть едет в Махачкалу, тут мужики рубятся
Неужели ему не стремно самому от таких оправданий?
Короче говоря, чем придумывать глупые отмазки, лучше было бы просто помолчать.
Если серьезно, Тихонову стоило признать, что был не прав, извиниться и ситуация была бы разрешена