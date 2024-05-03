Тихонов о бане за критику Опейкиной: «Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» Указывал не на пол арбитра, а на факт, что человек не судил даже Вторую лигу»

Андрей Тихонов высказался о дисквалификации за критику женщины-арбитра.

Главный тренер «Енисея» дисквалифицирован на пять матчей (2 из них – условно) за критику в адрес арбитра Веры Опейкиной.

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам.

Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд.

Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже Вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной.

Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина.

Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?» За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» – сказал главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.

«Я не против женщин!» Тихонова забанили на пять игр за критику женщины-арбитра