Сычев о постах в телеграм-канале 2Drots: «Это пробив дна, и я даже представить не могу, чтобы в другой команде руководство показало пренебрежение подобным образом»

Дмитрий Сычев: даже представить не могу, чтобы такое было в другой команде.

Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев негативно высказался о постах в телеграм-канале 2Drots, где болельщикам предложили решить судьбу игроков команды.

«Я уже смирился, что в этом медиаполе, к сожалению, без грязи никак не выходит. Провокации, вбросы, а теперь еще и распродажа игроков, как на рынке каком-то.

Понимаю разочарование аудитории в команде, потому что атмосфера и внутрянка действительно поменялись, а нам оставалось каждый раз лишь мириться с тем, что каждую неделю приходят новые игроки и пытаться выстраивать все заново.

Почему-то многие решения начали обсуждаться за спинами игроков, а информация со временем сама вылазила наружу. Давно слышал, что меня хотели отправить в аренду, а теперь я претендент на голосование о судьбе в клубе! Можно много говорить о том, что я сейчас не играю, но что осталось от той команды, что вы знали и за которую болели?

Считаю просто непозволительным подобное отношение к людям, которые годами оставляли свое здоровье и бились за 2Drots. Тот самый пост – это пробив дна, и я даже представить не могу, чтобы в какой-либо другой команде руководство смогло показать свое пренебрежение подобным образом и отнестись к игроку!» – заявил голкипер 2Drots.

Ранее в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио : оставить в команде, отправить в аренду или продать.

