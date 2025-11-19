Сычев о постах в телеграм-канале 2Drots: «Это пробив дна, и я даже представить не могу, чтобы в другой команде руководство показало пренебрежение подобным образом»
Голкипер 2Drots Дмитрий Сычев негативно высказался о постах в телеграм-канале 2Drots, где болельщикам предложили решить судьбу игроков команды.
«Я уже смирился, что в этом медиаполе, к сожалению, без грязи никак не выходит. Провокации, вбросы, а теперь еще и распродажа игроков, как на рынке каком-то.
Понимаю разочарование аудитории в команде, потому что атмосфера и внутрянка действительно поменялись, а нам оставалось каждый раз лишь мириться с тем, что каждую неделю приходят новые игроки и пытаться выстраивать все заново.
Почему-то многие решения начали обсуждаться за спинами игроков, а информация со временем сама вылазила наружу. Давно слышал, что меня хотели отправить в аренду, а теперь я претендент на голосование о судьбе в клубе! Можно много говорить о том, что я сейчас не играю, но что осталось от той команды, что вы знали и за которую болели?
Считаю просто непозволительным подобное отношение к людям, которые годами оставляли свое здоровье и бились за 2Drots. Тот самый пост – это пробив дна, и я даже представить не могу, чтобы в какой-либо другой команде руководство смогло показать свое пренебрежение подобным образом и отнестись к игроку!» – заявил голкипер 2Drots.
Ранее в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу футболистов клуба Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.