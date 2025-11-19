Слон об опросах 2Drots по судьбе игроков: «Скоро со мной выложат. Голосуйте за уход»
Слон: cкоро выложат опрос по моей судьбе. Голосуйте за уход.
Хавбек 2Drots Слон высказался о постах в телеграм-канале 2Drots, где болельщикам предлагают решить судьбу футболистов команды.
«Скоро со мной выложат, голосуйте за уход, плиз. Помогите принять им это решение!
И, кстати, это делается не СММщиком, и не ради шуток и разогрева, если что 🎪», – написал хавбек 2Drots.
Ранее в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу Гаучо и Сэмио: оставить в команде, отправить в аренду или продать.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Слона
