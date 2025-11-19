Слон об опросах 2Drots по судьбе игроков: «Скоро со мной выложат. Голосуйте за уход»

Слон: cкоро выложат опрос по моей судьбе. Голосуйте за уход.

Хавбек 2Drots Слон высказался о постах в телеграм-канале 2Drots, где болельщикам предлагают решить судьбу футболистов команды.

«Скоро со мной выложат, голосуйте за уход, плиз. Помогите принять им это решение!

И, кстати, это делается не СММщиком, и не ради шуток и разогрева, если что 🎪», – написал хавбек 2Drots.

Ранее в телеграм-канале 2Drots появились посты, где болельщикам предложили решить судьбу Гаучо и Сэмио : оставить в команде, отправить в аренду или продать.

