Талалаев: «Химки» рассматривают четырех игроков из Медиалиги. Хотим сравнить их с нашей молодежкой»

Теги Химки Андрей Талалаев Вторая лига Б Химки-2 Winline Медиалига Медиафутбол

Талалаев рассказал об интересе «Химок» к игрокам из Winline Медиалиги.

«Я знаю, что наш клуб просматривает 4-х футболистов из Медиалиги, чтобы они поехали с нами или с нашей второй командой на сбор зимой.

Мы хотим их просмотреть для того, чтобы сравнить их с нашей молодежью», – сказал главный тренер «Химок»

В сентябре 2023 года «Химки» обыграли 2Drots (2:0) в 1/32 Пути Регионов Фонбет Кубка России.

Андрей Талалаев о 2Drots: «Сычев и Ослоновский – качественные футболисты. Гаучо – хороший нападающий, но не Халк в «Зените»

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