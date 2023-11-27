Талалаев: «Химки» рассматривают четырех игроков из Медиалиги. Хотим сравнить их с нашей молодежкой»
Талалаев рассказал об интересе «Химок» к игрокам из Winline Медиалиги.
«Я знаю, что наш клуб просматривает 4-х футболистов из Медиалиги, чтобы они поехали с нами или с нашей второй командой на сбор зимой.
Мы хотим их просмотреть для того, чтобы сравнить их с нашей молодежью», – сказал главный тренер «Химок»
В сентябре 2023 года «Химки» обыграли 2Drots (2:0) в 1/32 Пути Регионов Фонбет Кубка России.
Андрей Талалаев о 2Drots: «Сычев и Ослоновский – качественные футболисты. Гаучо – хороший нападающий, но не Халк в «Зените»
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