Андрей Талалаев о 2Drots: «Сычев и Ослоновский – качественные футболисты. Гаучо – хороший нападающий, но не Халк в «Зените»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Первая лига «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Гаучо Дмитрий Сычев Медиафутбол

Андрей Талалаев подвел итоги матча с 2Drots.

– Вы изначально хотели играть на домашней арене «Химок»...

– Мы не хотели. Мы сделали предложение сопернику после жеребьевки, так как знали, что они [играют] то на «Сапсане», то куда-то еще ездили на платформу. Мы просто сделали предложение. Наш начальник команды позвонил и сказал: «Если хотите, давайте сыграем». Они сказали: «Нет». Мы закончили на этом.

– Как вы думаете, это означает, что они испугались играть на вашей территории?

– Я вообще не думаю за других людей. Я думаю только за себя и за свою команду. Мне все равно, что они там думали, испугались ли. Мне индифферентно.

– Вы говорили, что возможно у вас в составе выйдут ребята, которые меньше играют в сезоне. В итоге вышел смешанный состав.

– Я так и сказал, что будет смешанный состав. Я никогда не говорил, что будет играть второй состав.

– На каком уровне сейчас 2Drots?

– Очень сложно говорить об этом, потому что мы играли большую часть матча 11 на 10. В формате 11 на 11 мне понравилось, как они проводят быстрые атаки и стандартные положения. То, что они умеют играть в обороне я знаю, потому что им никто не забил с игры до нас в Кубке. Но в позиционном нападении мы их сегодня не увидели, поэтому тяжело оценивать уровень команды.

– Кто самый опасный в составе 2Drots?

Сычев и Ослоновский – два футболиста, которые достаточно качественные.

– А Гаучо? Форвард 2Drots.

– Ну, форвард отличается голами. Он забил по-моему только в начале [в первых стадиях Фонбет Кубка России] 2 или 3 гола что ли, не знаю сколько. Я не скажу, что он прям такой опасный. Он хороший нападающий, но не так, чтобы он прям брал и творил. Не Халк в «Зените», скажем так.

– Проиграть медийной команде – это позор?

– Я уже отвечал на этот вопрос. В футболе, тем он и интересен, любая команда может проиграть любой. И до этого говорил, что позором будет если ты профессионально не выполняешь свои обязанности. Можно играть очень хорошо, например  «Алания» в матче с «Ротором». «Алания» играла очень хорошо, но не выиграла. Это Кубок, здесь все случается, – заявил главный тренер «Химок» в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).

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3 комментария

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Дмитрий9779
Ещё бы какого-то ноунейма сравнивать с одним из лучших легионеррв в истории РПЛ.
+8
0
+8
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Rhett Butler
Вроде все по делу и достаточно подробно ответил
+3
-1
+2
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Матвей Суицидин
Ответ Rhett Butler
Вроде все по делу и достаточно подробно ответил
даже отвечая на безобидные вопросы, Талалаев пытается борзоту свою показать
+1
0
+1
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