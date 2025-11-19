  • Спортс
  • Мазур: «При Кузнецове в «Броуках» не было дисциплины. Когда опаздывал, думал: «Ну и ладно. Все равно нет штрафов. Что мне сделают?»
0

Мазур: при Дмитрии Кузнецове в «Броуках» не было дисциплины.

Нападающий 2Drots Илья Мазуров назвал отличия между Дмитрием Кузнецовым и Виталием Дьяковым.

«При Кузнецове не было дисциплины. Все опаздывали, не было штрафов. Это вопросы не только к Дмитрию Викторовичу. Это вопросы ко всем игрокам. Но, как по мне, главный тренер должен за этим смотреть.

Были моменты, когда я опаздывал. Это было не часто. Возможно, тогда у меня были мысли: «Опоздал и ладно. Все равно нет штрафов. Что мне сделают? Ничего не будет».

При Дьякове такого не было. Если опоздал, то он мог пошутить, но штраф есть штраф. Ты должен его оплатить.

Возможно, не было близости с Дмитрием Викторовичем после Саныча. Поэтому было и ему очень сложно, и нам тяжко», – сказал нападающий 2Drots.

Напомним, Мазур перешел в 2Drots из «Броуков».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Мазур о переходе из Broke Boys
