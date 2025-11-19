Сослан Гатагов не будет тренировать сборную Медиалиги перед матчем с ФНЛ. Специалист повторил заявление Карпина об уходе из «Динамо»
Главный тренер Lotus Music и один из тренеров сборной WINLINE Медиалиги Сослан Гатагов объявил, что завершил работу в сборной. Специалист сообщил, что сосредоточится на работе в клубе.
Гатагов скопировал заявление Валерия Карпина об уходе из московского «Динамо».
«Уважаемые болельщики. Сегодня я решил завершить работу в сборной МФЛ и полностью сосредоточиться на FC Lotus Music. Это взвешенное и продуманное решение.
Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам сборной и, конечно, болельщикам сборной. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У сборной есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.
Сегодня моим единственным приоритетом остается FC Lotus Music. Результаты, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в МФЛ-7. Для этого нам всем предстоит большая работа», – написал тренер Lotus Music.
Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава сообщил, что сборную МФЛ возглавит трио главных тренеров: Виталий Дьяков, Дмитрий Кузнецов и Сослан Гатагов.
Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч состоится по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.
Также стало известно, что за каждую из команд сыграют по два игрока из Абхазии.
В 2023 году сборная ФНЛ разгромила сборную Медиалиги на «Анжи-Арене» (4:0).
