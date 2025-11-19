Сослан Гатагов не будет тренировать сборную Медиалиги перед матчем с ФНЛ. Специалист повторил заявление Карпина об уходе из «Динамо»

Сослан Гатагов не будет тренировать сборную Медиалиги.

Главный тренер Lotus Music и один из тренеров сборной WINLINE Медиалиги Сослан Гатагов объявил, что завершил работу в сборной. Специалист сообщил, что сосредоточится на работе в клубе.

Гатагов скопировал заявление Валерия Карпина об уходе из московского «Динамо».

«Уважаемые болельщики. Сегодня я решил завершить работу в сборной МФЛ и полностью сосредоточиться на FC Lotus Music. Это взвешенное и продуманное решение.

Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам сборной и, конечно, болельщикам сборной. Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У сборной есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов.

Сегодня моим единственным приоритетом остается FC Lotus Music. Результаты, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды в МФЛ-7. Для этого нам всем предстоит большая работа», – написал тренер Lotus Music.

Ранее технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава сообщил , что сборную МФЛ возглавит трио главных тренеров: Виталий Дьяков , Дмитрий Кузнецов и Сослан Гатагов.

Напомним, сборные Медиалиги и ФНЛ проведут матч 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо » в Сухуме. Матч состоится по правилам Медиалиги. Игра начнется с серии буллиталити.

Также стало известно, что за каждую из команд сыграют по два игрока из Абхазии.

В 2023 году сборная ФНЛ разгромила сборную Медиалиги на «Анжи-Арене» (4:0).

