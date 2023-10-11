Василий Уткин: «Талалаева сожрут в Медиалиге. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю»

Василий Уткин высказался о главном тренере «Химок» Андрее Талалаеве.

«А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола. Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?

Кстати, хочу напомнить, что в футболе наименование «осел» не является оскорбительным. Ослом вообще-то называли Ариэля Ортегу из сборной Аргентины. Потому что в Латинской Америке осел – работящие животное. Поэтому это совсем не обидно», – сказал руководитель «Эгриси».

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе