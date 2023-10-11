Василий Уткин: «Талалаева сожрут в Медиалиге. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю»

Теги Химки Владислав Радимов Андрей Талалаев Василий Уткин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Василий Уткин высказался о главном тренере «Химок» Андрее Талалаеве.

«А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию.

На мой взгляд, Влад Радимов куда более органичен в презентационной роли. Как вежливо и мило, оставаясь самим собой, он вошел в мир медиафутбола. Переписки со Слоном, остроумные шутки над 2Drots. Сравните это с тарабарщиной Талалаева, который после матча в Кубке назвал Слона Ослом. Ну не мудак, а?

Кстати, хочу напомнить, что в футболе наименование «осел» не является оскорбительным. Ослом вообще-то называли Ариэля Ортегу из сборной Аргентины. Потому что в Латинской Америке осел – работящие животное. Поэтому это совсем не обидно», – сказал руководитель «Эгриси».

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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20 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Мнение главного по замесам всегда ценно🤓
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counsel
если осел - это не обидно, то почему Талалаев -мудак?
+7
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Glukinho
Ответ ЭЮЯ
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у тебя проблемы какие-то, такая ненависть
+3
0
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Владислав Бондарчук
Ответ ЭЮЯ
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Да ты поэт
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градус ненависти
Талалаев может быть, и мудак, по словам Уткина, но он по крайней мере действительно хороший тренер. А Радимов может быть и отличный человек, но про проф качествам как раз для вашей медиа помойки, поэтому и вошёл органично
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NIK7478
Ну, Медиалига и "говно" - слова синонимы, как по мне.
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Красная стрела
Ну и вы Василий, нормально живете в нормальном обществе. А на зоне вас могли бы пустить по кругу. К чему вообще такие слова и чем тут гордиться. Что медиафутбол менее цивилизован?🤷‍♂️
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vincere
Ответ Серп мой молод.)
Когда то мне казалось, что Василий умный человек. И это было давно.
Каждый кушать хочет. А этот ест за десятерых..
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Aleksey Dolmatov
Ответ ЭЮЯ
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В смысле "уже"? Он всю жизнь был, мягко говоря, не очень
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chiga
Ну нормальный профессиональный на то и есть! А не сборище матершинников с погонялами
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NottinghamForest
Ответ ЭЮЯ
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Может быть это просто любовь?
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phivas
Вася, да кому обосра..сь твоя Медиалига? Пиар и ноль выхлопа, сходил один раз, ушёл после первого тайма - ниочем
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Rudenzik
Явно недооценивает Талалаева, он там будет как рыба в воде, его уровень
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Dinamik1
Эта субстанция подходит им обоим.
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Дмитрий Шершнев
Ключевое во всей новости: сравнивая медиалигу и профессиональный футбол Василий употребил слово «нормальный». Хм.
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MAXIMum1
"а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию."
Я не понял, это типа футбол? Или смысл в том, что бы смешивать друг друга с тем о чём сказал вася?
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ЭЮЯ
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