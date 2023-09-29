Хавбек 2Drots Ослоновский – Талалаеву: «Среди молодежи мы популярнее большинства людей и команд из профессионального футбола»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России Первая лига «Слон» Владислав Ослоновский 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Владислав Ослоновский ответил на высказывание Андрея Талалаева.

Ранее главный тренер «Химок» высказался о прозвищах игроков 2Drots: «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».

«К Талалаеву до этого момента относился с уважением. Андрей Викторович знает меня с детства, я даже успел поработать под его руководством в сборной U-15. Не думаю, что он хотел оскорбить именно меня. В его высказываниях между строк читается скорее общее пренебрежительное отношение к медиафутболу.

Конечно, от него слышать это было не очень приятно. Но не могу сказать, что меня это сильно задело. Все-таки кажется, что умному и взрослому человеку, который считает себя классным тренером, не свойственно позволять себе такое на ровном месте. Да и вообще среди российской футбольной молодежи мы сейчас популярнее и актуальнее большинства людей и команд из профессионального футбола. Об этом говорят наши просмотры и полные трибуны в каждом городе, в который мы приезжаем.

И этот факт для многих из них очень обидная история, которая вызывает всякого рода странные реакции. Я с этим сталкиваюсь постоянно и не вижу в этом ничего хорошего. Пока одни это не признают, завидуют и считают незаслуженным, другие принимают и взаимодействуют во благо.

Ведь, на самом деле, мы все делаем одно общее дело – популяризируем футбол среди подрастающего поколения в нашей стране. И это очень важно понимать», – сказал хавбек 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).

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11 комментариев

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Газонокосильщик Хави
скажите ослу, что 9 летние не могут регаться у буков. так что зарабатывают они на своей популярности копейки в сравнении с теми, кто по их мнению менее популярен
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eao79rus
Если бы спортс не пиарил медиаговно, то большинство людей даже не знали бы о его существовании. Малолетки из тиктока не в счёт, они даже с точки зрения закона умственно полноценными людьми не считаются
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Grishkevich
Ничего себе какое чсв у этого г😬
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андрэ
ваша ниша отмороженные школоло на пару матчей
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IAteMyKeyboard
Есть разница между шоу и профессиональным спортом. Медиалига делает ставку на шоу, а не на спорт. Шоу всегда популярнее, но это не ставит их на один уровень с профессионалами. Вопрос не зависти, а отношения к делу и к "коллегам". Вы сами презрительно ко всем относитесь и смотрите на всех свысока. Но пока не выходите за рамки явления и не имеете ничего своего по части инфраструктуры. Если вы самые шумные, это не делает вас правыми. Просто сейчас вдруг наткнулись на человека, который может общаться с вами на одном языке и очень доступном
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Dark.Babysitter
Среди какой молодёжи не уточнил. Если среди тех, кто угарает со тупых стендаперов и камеди-клоунов, то вопросов нет.
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Pertinax Gandi
Звезда обиделась. Нельзя так с кумиром подростков.
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Remedy
Владислав или как тебе удобнее «Слон», ты прав по-своему, но ты найди Талалая и выясни с ним личные вопросы, нафига нам это знать, спортс? Вопрос двоим..
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Uriah Heep
Сюр какой-то.
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s_kapa
Да никому вы нафиг не сдались
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