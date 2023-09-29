Хавбек 2Drots Ослоновский – Талалаеву: «Среди молодежи мы популярнее большинства людей и команд из профессионального футбола»

Владислав Ослоновский ответил на высказывание Андрея Талалаева.

Ранее главный тренер «Химок» высказался о прозвищах игроков 2Drots: «Я не знаю эти клички. Ослоновский должен быть Ослом, а он почему-то Слон».

«К Талалаеву до этого момента относился с уважением. Андрей Викторович знает меня с детства, я даже успел поработать под его руководством в сборной U-15. Не думаю, что он хотел оскорбить именно меня. В его высказываниях между строк читается скорее общее пренебрежительное отношение к медиафутболу.

Конечно, от него слышать это было не очень приятно. Но не могу сказать, что меня это сильно задело. Все-таки кажется, что умному и взрослому человеку, который считает себя классным тренером, не свойственно позволять себе такое на ровном месте. Да и вообще среди российской футбольной молодежи мы сейчас популярнее и актуальнее большинства людей и команд из профессионального футбола. Об этом говорят наши просмотры и полные трибуны в каждом городе, в который мы приезжаем.

И этот факт для многих из них очень обидная история, которая вызывает всякого рода странные реакции. Я с этим сталкиваюсь постоянно и не вижу в этом ничего хорошего. Пока одни это не признают, завидуют и считают незаслуженным, другие принимают и взаимодействуют во благо.

Ведь, на самом деле, мы все делаем одно общее дело – популяризируем футбол среди подрастающего поколения в нашей стране. И это очень важно понимать», – сказал хавбек 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, в матче 1/32 Фонбет Кубка России «Химки» обыграли 2Drots (2:0).