«Карьера Апонасенко не сложилась из-за лишнего веса. Он был одной ногой в РПЛ, но снизил требования к себе». Экс-арбитр Егоров о главе судейского корпуса Медиалиги

Александр Егоров: карьера Юрия Апонасенко в РПЛ не сложилась из-за лишнего веса.

Экс-арбитр РПЛ Александр Егоров рассказал, почему глава судейского корпуса WINLINE Медиалиги Юрий Апонасенко не попал в РПЛ.

«Юра был хорошим арбитром, но у него проблема с лишним весом. Его как-то пригласили на сборы РПЛ, но он приехал неподготовленным и не сдал нормативы.

У меня тоже была подобная проблема, поэтому после каждого сезона и перед сборами я ездил в специализированный санаторий для похудения. А Юра ездил на отдых в Таиланд.

И вот мы на сборах, все ему говорят: «Ты че, охренел? Куда с животом таким? Надо быть в форме». А он отвечал: «У Егорова денег дохрена, вот он и ездит в этот дорогой санаторий. А у меня денег нет».

Из-за этого его карьера и не заладилась. Он уже был одной ногой в РПЛ, но снизил требования к себе», – заявил бывший арбитр.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе