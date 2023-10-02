Минин о матче 2Drots – «Химки»: «2Drots показали, что они уже на очень высоком уровне, переросли медийный футбол»

Станислав Минин высказался о матче 2Drots – «Химки» в Фонбет Кубке России.

Напомним, 2Drots играли в меньшинстве с 25-й минуты первого тайма, так как нападающий «дротов» Гаучо получил вторую желтую карточку и был удален.

– Было ли по силам 2Drots обыграть Химки в полном составе 11х11?

– Сложно сейчас представить, потому что мы видели другой сценарий. И в том сценарии, когда «дроты» играли 10х11, они показали очень достойную игру.

Они старались атаковать, показали, что, как футболисты, они игроки высокого уровня, уже переросшие давно медийный футбол. Да, они не создали, может быть, каких-то реально голевых моментов, но то, как они играли в десятером, они старались играть смело. Это, конечно, внушает уважение.

Собственно, об этом сказал и Талалаев. Не знаю, как было бы 11х11, потому что пропустили они первый мяч, когда играли в равных составах. Но вот так бывает с ними, что их стимулируют трудности: когда они пропускают, когда они играют 10х11. Мы видели это в финале МКС. Понятно, что с другого уровня соперником, но видели.

Они умеют находить какой-то ресурс в своих неудачах, но на это им нужно время, – рассказал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots проиграли «Химкам» в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2) и вылетели из розыгрыша.