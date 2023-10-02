Минин о матче 2Drots – «Химки»: «2Drots показали, что они уже на очень высоком уровне, переросли медийный футбол»

Теги Химки Андрей Талалаев ФОНБЕТ Кубок России 2Drots Станислав Минин Winline Медиалига Гаучо Медиафутбол

Станислав Минин высказался о матче 2Drots – «Химки» в Фонбет Кубке России.

Напомним, 2Drots играли в меньшинстве с 25-й минуты первого тайма, так как нападающий «дротов» Гаучо получил вторую желтую карточку и был удален.

– Было ли по силам 2Drots обыграть Химки в полном составе 11х11?

– Сложно сейчас представить, потому что мы видели другой сценарий. И в том сценарии, когда «дроты» играли 10х11, они показали очень достойную игру.

Они старались атаковать, показали, что, как футболисты, они игроки высокого уровня, уже переросшие давно медийный футбол. Да, они не создали, может быть, каких-то реально голевых моментов, но то, как они играли в десятером, они старались играть смело. Это, конечно, внушает уважение.

Собственно, об этом сказал и Талалаев. Не знаю, как было бы 11х11, потому что пропустили они первый мяч, когда играли в равных составах. Но вот так бывает с ними, что их стимулируют трудности: когда они пропускают, когда они играют 10х11. Мы видели это в финале МКС. Понятно, что с другого уровня соперником, но видели.

Они умеют находить какой-то ресурс в своих неудачах, но на это им нужно время, – рассказал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.

2Drots проиграли «Химкам» в четвертом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2) и вылетели из розыгрыша.

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7 комментариев

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Кирилл Голивец
Ответ lovec23
Это были Химки , в клубе бардак , тренер пробует огромное количество игроков , а шансов у медийных не было .Многие оправдывают такую игру удалением , но парни просто не успевали за темпом игры из-за этого и много нарушений
2:0, незабитый пенальти Химками, Садыгов в старте у Химок. О чем вообще можно говорить? С вайлд-кардом в РПЛ блохеры получали бы с двузначным счетом от Зенитов-Краснодаров, мб даже в гостях от условного Оренбурга вынули бы 5-6
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lovec23
Это были Химки , в клубе бардак , тренер пробует огромное количество игроков , а шансов у медийных не было .Многие оправдывают такую игру удалением , но парни просто не успевали за темпом игры из-за этого и много нарушений
+3
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limidi
несомненно, 2дротс достиг уже не только уровень РПЛ, но и уровня Лиги Чемпионов и Английской премьер лиги.
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Блуждающий странник
В одни ворота проиграли резерву середняка ФНЛ. Показали уровень :)
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Алар
Минин на матче был и ему виднее. А по мне даже клоуны бывают серьезны!
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Chernoy
С такой помпой рассказывать, что скоро медийка будет ярче и круче профессионального футбола, а на деле хотеть и самим стремиться свалить из медиа в профи.
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шибдзег2
Столько про Химки не говорили со времен Юрана:)
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