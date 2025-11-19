Кузнецов против Fan ID: «За нами и так контроль большой. Некоторые болельщики не хотят быть под колпаком»

Дмитрий Кузнецов: отрицательно отношусь к Fan ID. За нами и так контроль большой.

Дмитрий Кузнецов отрицательно относится к Fan ID.

– Твое отношение к Fan ID понятно.

– Отрицательное. За нами и так контроль большой. А тут еще Fan ID. Некоторые болельщики не хотят, чтобы они были под колпаком.

Почему на баскетболе и хоккее нет Fan ID? Они не такие агрессивные? Одни и те же люди ходят. Я их знаю всех.

Мне один говорит: «Там же мало народу ходит». Какая разница? На хоккей 10-12 тысяч ходят. А на футбол сколько? Все равно весь стадион не забьешь. Ну, будет столько же людей. Но только все просматривается. Я не понимаю, зачем это, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола ».