Кузнецов против Fan ID: «За нами и так контроль большой. Некоторые болельщики не хотят быть под колпаком»
– Отрицательное. За нами и так контроль большой. А тут еще Fan ID. Некоторые болельщики не хотят, чтобы они были под колпаком.
Почему на баскетболе и хоккее нет Fan ID? Они не такие агрессивные? Одни и те же люди ходят. Я их знаю всех.
Мне один говорит: «Там же мало народу ходит». Какая разница? На хоккей 10-12 тысяч ходят. А на футбол сколько? Все равно весь стадион не забьешь. Ну, будет столько же людей. Но только все просматривается. Я не понимаю, зачем это, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Алексея Гуло
