14

Кузнецов против Fan ID: «За нами и так контроль большой. Некоторые болельщики не хотят быть под колпаком»

Дмитрий Кузнецов: отрицательно отношусь к Fan ID. За нами и так контроль большой.

Дмитрий Кузнецов отрицательно относится к Fan ID.

– Твое отношение к Fan ID понятно.

– Отрицательное. За нами и так контроль большой. А тут еще Fan ID. Некоторые болельщики не хотят, чтобы они были под колпаком.

Почему на баскетболе и хоккее нет Fan ID? Они не такие агрессивные? Одни и те же люди ходят. Я их знаю всех.

Мне один говорит: «Там же мало народу ходит». Какая разница? На хоккей 10-12 тысяч ходят. А на футбол сколько? Все равно весь стадион не забьешь. Ну, будет столько же людей. Но только все просматривается. Я не понимаю, зачем это, – сказал бывший защитник ЦСКА и «Эспаньола».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Алексея Гуло
logoЦСКА
logoЭспаньол
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кузнецов
logoпремьер-лига Россия
Fan ID
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе
18 ноября, 12:26
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
17 ноября, 15:35
Кузнецов о футболе в Испании: «Мне игрок сверху наступил и пробил бедро, кровь потекла. Я ему: «Ты что делаешь?» Он: «А я тебе что, маргариту должен принести?»
17 ноября, 13:21
Кузнецов о мате в Медиалиге: «Я не должен фильтровать базар, потому что я тренер, я весь в игре»
17 ноября, 11:28
Главные новости
«Взяли бы Мбаппешку, Крапа, президентов команд. Так хоть смотреть интереснее будет». Эдамс о сборной Медиалиги
вчера, 20:15
«Я попал в аварию. Азамат сказал, если будет переход, он готов вписаться. В посте Маврина было много вранья». Назар о трансфере в «Десятку»
вчера, 18:31
«После лечения доктор даже не позвонил. Если всем похер, не хочется продолжать». Экс-хавбек «КАМАЗа» Фартуна о расторжении контракта
вчера, 15:00
Медиалига опубликовала расширенные списки сборной МФЛ. В версии Кортавы нет ни одного игрока «СиндЕката»
вчера, 14:00Фото
Маврин может не сыграть за сборную Медиалиги. Участие других игроков «Амкала» тоже под вопросом
вчера, 13:43
Федор Смолов: «У «Крыльев» парень вышел на замену и говорит: «######, ##### конченый». Судья спрашивает: «Он кому сказал?» Я говорю: «Да тебе». Он ему сразу красную дал»
вчера, 11:34
Дмитрий Егоров: «2Drots всегда говорили, что им на всех насрать: футболистов, другие команды, лигу. Взывать к совести Жеки и Некита – бессмысленно»
вчера, 09:46
ALBLAK 52 выступит на финале четырех Лига Ставок Media Basket на «ЦСКА Арене». В решающих матчах сыграют команды Мозгова и Кириленко
вчера, 08:54
Герман о словах Егорова, что «Амкал» «втихую» убрал Блатова и Чужого: «Дроты» ##### сделали, а плохие мы»
19 ноября, 19:55
«ДНК «дротов» поняли, как к ним относится руководство клуба». Станоc о 2Drots
19 ноября, 18:23
Ко всем новостям
Последние новости
Панченко сыграет за сборную ФНЛ против Медиалиги. Он получил wild card от Ильева
вчера, 16:44
«У Панова случился провал, так как он выпустил 70-летнего Медведева в решающем матче». Егоров о тренере года в МФЛ
18 ноября, 19:18
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
18 ноября, 17:25
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
17 ноября, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
17 ноября, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36