Глушаков не считает медиафутбол клоунадой: «Медиалига – это Вторая лига. Так как мы сейчас отстранены, пусть футболисты играют везде, где можно»

Денис Глушаков допустил, что вернется в медийный футбол.

– Есть желание остаться в профессиональном футболе? Не хочется опять попробовать себя в или пляжном футболе?

– Время покажет. Нет, Медиалига и пляжка – это хайп и подготовка перед матчами сборной России по пляжному футболу. Тренировки вместо сборов, вот и все. Хотелось себя попробовать. В Медиалиге я давно был самым первым профессиональным футболистом, который играл там, еще когда выступал за « ». Тоже был без команды: договорились с – я за них поиграл.

– То есть Медиалига и пляжка были для хайпа и поддержания формы?

– Конечно! Я всегда говорил, что не ухожу из большого футбола. И сейчас говорю, что не ухожу из него.

– Сейчас со « », «Броуками» не общаетесь, возвращение не рассматриваете?

– Если увидимся, конечно, будем общаться. Там везде паузы, о чем сейчас разговаривать?

– говорил, что не хочет, чтобы вы совмещали игру за «Броуков» и «Спартак». Это так?

– Не знаю, так или не так. У Димы спросите. Я сказал, что буду тренироваться с другой командой и, если надо, играть за «Броуков». Их это не устраивает, они хотят, чтобы футболист был с командой.

– Когда-то, может быть, еще вернетесь в « »?

– Все может быть.

– Сейчас медийный футбол все больше интегрируется в профессиональный. Как к этому относитесь?

– Нормально. Если не будет каких-то матчей, то, конечно, можно и поиграть здесь. Так как мы сейчас отстранены от всего, пусть футболисты играют везде, где можно, где они смогут получить игровую практику.

– Некоторые говорят, что медийный футбол – это не футбол, а клоунада и так далее. Вы так не считаете?

– Не то что клоунада. Это профессиональный футбол, вот и все. Сейчас медийные команды стали допускать до участия в Кубке России среди профессиональных клубов. Считаю, что Медиалига – это Вторая лига, вот и все, – сказал 36-летний полузащитник.

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