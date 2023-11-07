Глушаков не считает медиафутбол клоунадой: «Медиалига – это Вторая лига. Так как мы сейчас отстранены, пусть футболисты играют везде, где можно»
Денис Глушаков допустил, что вернется в медийный футбол.
– Есть желание остаться в профессиональном футболе? Не хочется опять попробовать себя в Медиалиге или пляжном футболе?
– Время покажет. Нет, Медиалига и пляжка – это хайп и подготовка перед матчами сборной России по пляжному футболу. Тренировки вместо сборов, вот и все. Хотелось себя попробовать. В Медиалиге я давно был самым первым профессиональным футболистом, который играл там, еще когда выступал за «Химки». Тоже был без команды: договорились с Reality – я за них поиграл.
– То есть Медиалига и пляжка были для хайпа и поддержания формы?
– Конечно! Я всегда говорил, что не ухожу из большого футбола. И сейчас говорю, что не ухожу из него.
– Сейчас со «Строгино», «Броуками» не общаетесь, возвращение не рассматриваете?
– Если увидимся, конечно, будем общаться. Там везде паузы, о чем сейчас разговаривать?
– Дмитрий Егоров говорил, что не хочет, чтобы вы совмещали игру за «Броуков» и «Спартак». Это так?
– Не знаю, так или не так. У Димы спросите. Я сказал, что буду тренироваться с другой командой и, если надо, играть за «Броуков». Их это не устраивает, они хотят, чтобы футболист был с командой.
– Когда-то, может быть, еще вернетесь в «Броуки»?
– Все может быть.
– Сейчас медийный футбол все больше интегрируется в профессиональный. Как к этому относитесь?
– Нормально. Если не будет каких-то матчей, то, конечно, можно и поиграть здесь. Так как мы сейчас отстранены от всего, пусть футболисты играют везде, где можно, где они смогут получить игровую практику.
– Некоторые говорят, что медийный футбол – это не футбол, а клоунада и так далее. Вы так не считаете?
– Не то что клоунада. Это профессиональный футбол, вот и все. Сейчас медийные команды стали допускать до участия в Кубке России среди профессиональных клубов. Считаю, что Медиалига – это Вторая лига, вот и все, – сказал 36-летний полузащитник.
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