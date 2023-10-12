«2Drots надо идти в профи по сценарию «Сахалинца». Я слежу за медиафутболом, играл со Слоном в «Чайке». Хавбек «Химок» Магомедов об МФЛ

Бутта Магомедов рассказал, что следит за медиафутболом.

– Недавно в 1/32 финала Кубка России вы прошли команду из 2Drots, вокруг которой уже второй сезон идут широкий хайп и споры, нужно ли их допускать до соревнований с участием профессиональных клубов. Вы как к этому относитесь?

– Это не мне решать. Попалась такая команда – сыграли с ними. Все. Это не наше дело решать, кто будет участвовать, а кто нет. Поэтому по поводу их участия в Кубке России ничего не скажу. А так интересный проект 2Drots. Я думаю, что им надо развиваться. Им надо в профессиональный футбол. Создавать там свою команду.

– Идти во Вторую лигу?

– Ну да. Я думаю, да. Как есть такой московский клуб « ». У них и медиакоманда есть, и команда во Второй лиге. 2Drots нужно идти по такому же сценарию.

– Вы следите за медиафутболом постоянно или только когда он с вами соприкасается, как в случае с матчем Кубка?

– Относительно часто слежу. Что-то в YouTube попадается. Много там друзей и знакомых играют – стараюсь за ними следить.

– За кем конкретно?

– В 2Drots Слон ( – Sports.ru) – вместе с ним играли (в 2018 году во Второй лиге за « » – Sports.ru). Коробов в « » – . (Улыбается.) Потом тренер « » – тоже вместе поиграли, хорошо общаемся, давно знакомы. Это так, кого сразу вспомнил. А так там много знакомых.

– Многие игроки профессиональных команд, игравшие с 2Drots и « » в Кубке России, отмечали, что на них давит осознание того, что в случае победы об этих играх забудут через сутки, а поражение от представителей Медиалиги будут им припоминать долго. У вас было что-то подобное?

– Нет, на нас не давило. У нас намного серьезней были матчи. Никакого давления – спокойно вышли, сделали свое дело, – сказал хавбек «Химок».