Василий Маврин: «Я положительный персонаж. Кто думает, что отрицательный – сосите и болейте за «Броуков»

Василий Маврин считает себя положительным персонажем.

«Титан» обыграл «БроукБойз» (1:1, 4:3 в серии буллиталити) в финале Медиалиги и стал чемпионом.

– Почему не празднуешь вместе со всеми [Маврин стоял в стороне от игроков «Титана»]?

– Праздную. Я уже там отпраздновал, отошел.

– Ты устал от славы и внимания?

– Нет, я наслаждаюсь командой, как она рада. Я радуюсь тоже.

– Когда ты уходил из «Амкала», тебя много хейтили, называли токсичным...

– Да мне срать, кто что там называл, вообще без разницы.

– Это похоже на стокгольмский синдром, когда в такого, скажем, преступника влюбляются. Многие говорят, что «Титан» с твоим приходом преобразился.

– Ты неправильный пример приводишь. Я не отрицательный персонаж. Я положительный персонаж. А все, кто думает, что я отрицательный – сосите и идите болейте за «Броуков».

Как я уже говорил: если мы обыграем «Броуков», пожалуйста, останьтесь болельщиками «Броуков», – заявил полузащитник «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Игрок «Броуков» Рахимов мог выбить мяч в аут для чемпионства в МФЛ. Он пробил в руки вратарю, «Титан» провел атаку, отыгрался и победил в серии буллиталити