Василий Маврин: «Хочу выиграть Медиалигу и закончить. Финал – мой последний матч, возможно»

Василий Маврин допустил, что закончит карьеру после финала Winline Медиалиги.

– У меня договор до конца года. Мы пока больше ничего не обсуждали. Мы сейчас сфокусированы на завтрашнем матче. Это главное, все остальное – вторично.

Вообще я хочу выиграть и закончить. Возможно, это мой последний матч.

– Следующий сезон даже в других клубах не рассматриваешь?

– По фану если только.

– А в роли тренера?

– До следующего сезона полгода, – сказал полузащитник «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.

В финале МФЛ-4 « » сыграет с «Броуками» 22 октября на «Волгоград-Арене».