Василий Маврин: «Хочу выиграть Медиалигу и закончить. Финал – мой последний матч, возможно»
Василий Маврин допустил, что закончит карьеру после финала Winline Медиалиги.
– У меня договор до конца года. Мы пока больше ничего не обсуждали. Мы сейчас сфокусированы на завтрашнем матче. Это главное, все остальное – вторично.
Вообще я хочу выиграть и закончить. Возможно, это мой последний матч.
– Следующий сезон даже в других клубах не рассматриваешь?
– По фану если только.
– А в роли тренера?
– До следующего сезона полгода, – сказал полузащитник «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Фирузу Анвари.
В финале МФЛ-4 «Титан» сыграет с «Броуками» 22 октября на «Волгоград-Арене».
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