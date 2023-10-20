Минин о финале Медиалиги без грандов: «Такое было и в Лиге чемпионов, когда сошли все крупные команды в четвертьфинале, а победил «Порту»

Теги Sports.ru Амкал 2Drots Станислав Минин Winline Медиалига БроукБойз ЛФК «Титан» Медиафутбол

Станислав Минин не считает проблемой финал Winline Медиалиги без грандов.

– Финал без «Амкала» и 2D – это нормально?

– В МФЛ не было финалов с «Амкалом». Финал без 2Drots – это необычно. Для многих даже обидно. Но как по-другому? Тогда надо превращать лигу в закрытый клуб и предоставить какие-то преференции большим командам, чтобы они всегда играли.

Понятно, из-за чего возникает этот вопрос. Будет меньше просмотров. Но это неизбежно. В лиге должна быть опция, что большие команды могут вылететь. В английских кубках это называют убийство великанов.

Мне кажется, лига должна себя отстаивать как турнир, а не только как способ организации матчей. Для этого можно проводить товарняки, можно придумывать новые форматы, новые турниры, но у лиги должна быть гордость и регламент.

Мне кажется, что пока это выдерживается. То, что несколько команд сразу вылетели – такое бывает. Такое было и в Лиге чемпионов, когда сошли все крупные команды в четвертьфинале, а победил «Порту»

Из-за того, что в финале будет играть «Титан» и «Брук Бойз» – я не переживаю, – рассказал комментатор Winline Медиалиги и «Матч ТВ» в беседе с корреспондентом Sports.ru Никитой Тихоновым.

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