Игрок «Броуков» Рахимов мог выбить мяч в аут для чемпионства в МФЛ. Он пробил в руки вратарю, «Титан» провел атаку, отыгрался и победил в серии буллиталити

Теги Волгоград-Арена Никита Кашаев Winline Медиалига БроукБойз Алишер Рахимов ЛФК «Титан» Игорь Звездин Медиафутбол

Алишер Рахимов не выбил мяч в аут, что привело к поражению «Броуков» в финале МФЛ.

Полузащитник «Титана» Кашай сравнял счет в ответной атаке уже по истечении чистого игрового времени.

Незадолго до этого хавбек «БроукБойз» Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в Winline Медиалиге, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

В МФЛ чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

Тренер «Броуков» Игорь Звездин 11 раз крикнул Алишеру, чтобы тот выбил мяч в аут.

Матч прошел на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей.

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21 комментарий

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Tim1ks
немного не расслышал, что он там орёт?
+14
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IntoTheRainBow
включил я трансляцию

15 тысяч говорите?

ну дай бог тысячи полторы было-то, я понимаю суть мероприятия но так врать-то зачем?

p.s. https://www.youtube.com/watch?v=xnlTEB-BXNs вот с другого ракурса что-то орет про куда-то выбить, и трибуны видны на которых 15, а человек или тысяч - каждый сам решит
+11
-1
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Kuryanin
Кашшаи на все руки мастер: и судьями руководит, и в Медиалиге забивает.
+6
0
+6
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Nissan 0123
Мне интересно, что ему сказали в раздевалке все))
+4
0
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Kuryanin
Что-то не понял. Если в МФЛ чистое время, то как можно было сравнять счет по его истечении?
+4
-1
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milya ololo
ну чуваки тотальные))) если действительно могли выбить в аут и победить хахахха
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Алксандр Гадюшкин
радует что спортс перестали пихать новости медиафутбола в футбольную ветку, я думаю так всём лучше, те кто следят теперь могут заходить написать мнение или почитать чужое(нет бесконечных возмущений) а тем кому не интересно такие новости не будут мазолить глаза
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Кефтеме
Ответ Kuryanin
Что-то не понял. Если в МФЛ чистое время, то как можно было сравнять счет по его истечении?
Игра продолжалась , мяч должен был уйти в аут или за ворота
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zzzeeerrrooo
Ответ Nissan 0123
Мне интересно, что ему сказали в раздевалке все))
Тоже самое что и на видео только немного в другой форме
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Oleg Nikolaev
Там что пивозавр был или это Хэнк из Барри?
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Dr. J 24
Ответ Kuryanin
Что-то не понял. Если в МФЛ чистое время, то как можно было сравнять счет по его истечении?
как в регби. когда время заканчивается надо мяч в аут.
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айзек азимов
Ответ Tim1ks
немного не расслышал, что он там орёт?
аут
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Nickolay Lyskov
по ходу, теперь уже Алишер "Аут" Рахимов.
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Водяра
Цирк.
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Makto
Прямо как Калиниченко в маче Янчика ,2007 год , детская травма , из-за него Титова убрали , тут хоть любители....
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tRIFF
Объясните, почему игра не кончилась при выходе мяча за лицевую линию до углового?
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Водяра
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Алишер? Рахимов??? Это что за смесь Еврея с Арабом?
Алишер не еврейское имя, Эйнштейн.
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Mbest77
У них так часто правила меняют, что мог не разобраться)
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Трент Резнор
Беги, Алишер, беги…
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Константин Ловков
Ответ tRIFF
Объясните, почему игра не кончилась при выходе мяча за лицевую линию до углового?
Там модифицированные правила, аут или от ворот закончили бы игру, угловой - нет. Например на штрафных еще стенка 11 метров, а не 9, время чистое и так далее.
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