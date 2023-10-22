Игрок «Броуков» Рахимов мог выбить мяч в аут для чемпионства в МФЛ. Он пробил в руки вратарю, «Титан» провел атаку, отыгрался и победил в серии буллиталити
Алишер Рахимов не выбил мяч в аут, что привело к поражению «Броуков» в финале МФЛ.
Полузащитник «Титана» Кашай сравнял счет в ответной атаке уже по истечении чистого игрового времени.
Незадолго до этого хавбек «БроукБойз» Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в Winline Медиалиге, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.
В МФЛ чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.
Таким образом, основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).
Тренер «Броуков» Игорь Звездин 11 раз крикнул Алишеру, чтобы тот выбил мяч в аут.
Матч прошел на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей.
15 тысяч говорите?
ну дай бог тысячи полторы было-то, я понимаю суть мероприятия но так врать-то зачем?
p.s. https://www.youtube.com/watch?v=xnlTEB-BXNs вот с другого ракурса что-то орет про куда-то выбить, и трибуны видны на которых 15, а человек или тысяч - каждый сам решит