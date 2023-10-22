Игрок «Броуков» Рахимов мог выбить мяч в аут для чемпионства в МФЛ. Он пробил в руки вратарю, «Титан» провел атаку, отыгрался и победил в серии буллиталити

Алишер Рахимов не выбил мяч в аут, что привело к поражению «Броуков» в финале МФЛ.

Полузащитник «Титана» Кашай сравнял счет в ответной атаке уже по истечении чистого игрового времени.

Незадолго до этого хавбек «БроукБойз» Рахимов при счете 1:0 мог выбить мяч в аут для чемпионства в Winline Медиалиге, но решил довести атаку до удара и пробил в руки вратарю Александру Шеплякову.

В МФЛ чистое время, поэтому игра продолжилась. «Броукам» было нужно вывести мяч за пределы поля на чужой половине, однако «Титан» провел атаку, заработал угловой, розыгрыш которого привел к голу Никиты Кашаева.

Таким образом, основное время матча завершилось вничью (1:1), а в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Титан» (4:3).

Тренер «Броуков» Игорь Звездин 11 раз крикнул Алишеру, чтобы тот выбил мяч в аут.

Матч прошел на «Волгоград-Арене», на игре присутствовало более 15 тысяч зрителей.