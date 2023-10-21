Девять игроков «Броуков», Маврин и Бирюков – в символической сборной из составов финалистов МФЛ
Девять футболистов «БроукБойз» попали в сборную из составов финалистов Медиалиги.
Команда была сформирована по результатам голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru.
Пользователи выбрали в сборную девять игроков «Броуков» и лишь двух представителей «Титана»: Василия Маврина и Кирилла Бирюкова.
«Броуки» и «Титан» сыграют в финале Winline Медиалиги 22 октября на «Волгоград-Арене». Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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